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'राज्य की नीति नहीं है एनकाउंटर...', अंकित बालियान के परिजनों से मिलकर बोले जयंत चौधरी

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को अंकित बालियान के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या बताया है. उनका कहना है कि ऐसे मामलों में राज्य की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाती है.

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जयंत चौधरी ने की अंकित बाल्यान के परिवार से मुलाकात
जयंत चौधरी ने की अंकित बाल्यान के परिवार से मुलाकात

अंकित बालियान की रेकी करने वाले दो आरोपियों के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. सोमवार को केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अंकित बालियान के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की. 

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार अंकित बालियान के परिवार के साथ है. उन्होंने इसे एक सुनियोजित हत्या बताया. उन्होंने बताया कि कल उनकी इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात हुई थी. मुख्यमंत्री ने भी परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं.

जयंत चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था तभी सुदृढ़ रह पाती है जब आम आदमी का इसपर भरोसा हो और कानून में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो. उनका कहना है कि इन्हीं वजहों से पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाई. 

उन्होंने रेकी करने वालों की मौत को लेकर कहा कि इस संबंध में एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल गलत होगा. यह पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई थी. उन्होंने कहा कि राज्य की नीति एनकाउंटर नहीं बल्कि कानून के तहत कार्रवाई करना है.

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उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी. साथ ही, ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है. उनका कहना है कि मामले में जांच जारी है और इस तरह की जांच में समय लगता है. जयंत चौधरी ने साफ कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कभी कोई समझौता नहीं करेगी. 

यह भी पढ़ें: अंकित बालियान हत्याकांड: शामली में 2 शूटरों के ढेर होने पर सियासत गर्म, सपा सांसद बोले- 'जांच का विषय है यह एनकाउंटर'

हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त 2026 की शाम करीब 7 बजे हुई थी. उत्तर प्रदेश के शामली स्थित कोतवाली क्षेत्र में जिम से वर्कआउट करके बाहर निकलते ही बाइक पर आए 4 अज्ञात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. सिर और पेट में गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

इस वारदात में शामिल रहे गोगी गैंग से जुड़े और 50-50 हजार रुपये के इनामी दो शूटर्स को सोमवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया गया. इनके नाम- मोहित और सुमित हैं. पुलिस ने 20 अगस्त को हुई रेकी के आधार पर सूर्या होटल के सीसीटीवी और पहचान दस्तावेजों से सुराग जुटाकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया.

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