वियाग्रा खाकर दूसरी बार गर्लफ्रेंड से रेप करना चाहता था युवक... फिरोजाबाद के खूनी कांड की पूरी कहानी

यूपी के फिरोजाबाद में 23 साल के युवक पर अपनी 22 साल की गर्लफ्रेंड से रेप और हत्या का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने जन्मदिन के मौके पर युवती को एक होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया. आरोप है कि वहां उसने सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा का सेवन किया और युवती के साथ रेप किया. इसके बाद जब उसने दोबारा संबंध बनाने की कोशिश की तो युवती ने विरोध किया, जिसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी.

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पुलिस के मुताबिक, मृतका की उम्र 22 साल थी और वह मूल रूप से फिरोजाबाद की रहने वाली थी. वह गुरुग्राम में एक क्विक ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी. रक्षाबंधन के मौके पर वह अपने गांव लौट रही थी. इसी दौरान 23 साल के आरोपी ने उसे 26 अगस्त को मिलने के लिए बुलाया. बताया जा रहा है कि 26 अगस्त आरोपी का जन्मदिन भी था और दोनों की पहले से पहचान थी.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी और युवती ने 12वीं कक्षा तक साथ पढ़ाई की थी. इसके बाद युवती ने बीएससी की पढ़ाई पूरी की और फिर नर्सिंग का कोर्स किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने गुरुग्राम में क्विक ई-कॉमर्स डिलीवरी ऐप से जुड़ी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी. आरोपी स्थानीय निवासी बताया जा रहा है. पुलिस अब दोनों के बीच संबंधों और घटना से पहले हुई बातचीत की भी जांच कर रही है.

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने युवती को मिलने के बहाने रोका और उसे घर जाने नहीं दिया. इसके बाद वह उसे फिरोजाबाद के एक होटल में लेकर पहुंचा. आरोप है कि होटल के कमरे में आरोपी ने सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा का सेवन किया. पुलिस का कहना है कि इसके बाद उसने युवती के साथ कथित तौर पर रेप किया. जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के कब्जे से युवती का मोबाइल फोन और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा की टैबलेट भी मिली हैं.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने दवा लेने और युवती के साथ रेप करने की बात कबूल की है. हालांकि, किसी भी आरोपी का पुलिस के सामने किया गया कथित कबूलनामा अपने आप में अदालत में दोष साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता. मामले में पुलिस ने बरामदगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों को जांच का हिस्सा बनाया है. पुलिस इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.

घटना 26 अगस्त की रात की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त की तड़के आरोपी ने युवती के साथ दोबारा संबंध बनाने की कोशिश की. इस दौरान युवती ने उसका विरोध किया. आरोप है कि विरोध से नाराज होकर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी. इस घटना के बाद युवती की मौत हो गई और मामला हत्या के साथ रेप के आरोप में दर्ज किया गया.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत की वजह गंभीर सिर की चोट और अंदरूनी रक्तस्राव बताई गई है. यानी उसके सिर पर गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम में सामने आए निष्कर्ष और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य रेप के आरोपों की पुष्टि करने वाले हैं. अब पुलिस हत्या के तरीके और वारदात में इस्तेमाल की गई चीजों समेत दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

युवती के पिता ने 27 अगस्त को शिकोहाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. फिरोजाबाद के एसपी (ग्रामीण) अनुज चौधरी के मुताबिक, जांच के दौरान जुटाए गए सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों से रेप के आरोपों को समर्थन मिला है. मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या और धारा 64(1) के तहत रेप का केस दर्ज किया है.

चूंकि मृतका दलित समुदाय से थी, इसलिए मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए 23 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस अब मामले से जुड़े बाकी साक्ष्यों को जुटाने और घटनाक्रम की विस्तृत जांच में लगी है.

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पुलिस के मुताबिक, इस मामले में एक 24 साल का सह-आरोपी भी सामने आया है. आरोप है कि उसने अपराध को अंजाम देने में आरोपी की मदद की थी. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश अभियान चला रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसकी भूमिका क्या थी और घटना के पहले या बाद में उसने किस तरह आरोपी की मदद की.

फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अदालत के आदेश के बाद जेल भेजा जा चुका है. पुलिस के सामने अब दूसरे आरोपी को पकड़ने के साथ-साथ घटनास्थल से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित करने की चुनौती है. मामले में होटल से जुड़े रिकॉर्ड, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आगे की जांच के बाद ही पूरी वारदात की तस्वीर और साफ हो सकेगी.

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