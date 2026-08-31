scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पेड़ से गिरा शख्स, हॉस्पिटल ले गए परिजन तो वहां लिफ्ट ही गिर गई... दबने से हुई दर्दनाक मौत

मध्य प्रदेश के रीवा स्थित नेशनल हॉस्पिटल में लिफ्ट गिरने से 50 वर्षीय मरीज सुरेश सेन की दर्दनाक मौत हो गई. सुरेश पेड़ से गिरकर घायल होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे. रात करीब 8 बजे उन्हें लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर ले जाया जा रहा था, तभी लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई. हादसे में उनकी गर्दन फंस गई, जिससे मौत हो गई.

Advertisement
X
मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करते परिजन. (photo: Screengrabs)
मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करते परिजन. (photo: Screengrabs)

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक निजी अस्पताल में लिफ्ट गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया. हादसा रविवार रात करीब 8 बजे नेशनल हॉस्पिटल में हुआ, जहां इलाज के लिए आए 50 वर्षीय मरीज सुरेश सेन की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई. हादसे में लिफ्ट में सवार अन्य लोग भी घायल हुए हैं. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक, सुरेश सेन मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के निवासी थे. वह पेड़ से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे. परिजन उन्हें इलाज के लिए रीवा के नेशनल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे. रात करीब 8 बजे उन्हें अस्पताल के ऊपरी फ्लोर पर ले जाने के लिए लिफ्ट से परिजन ले जा रहे थे. इसी दौरान अचानक लिफ्ट भरभरा कर नीचे गिर गई.

लिफ्ट के अचानक नीचे गिरने से सुरेश सेन की गर्दन उसमें फंस गई. गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई. वहीं, लिफ्ट में मौजूद अन्य लोगों को भी चोटें आईं. हादसे के बाद अस्पताल में चीख-पुकार मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

khandwa man wears dog mask
कुत्ते का मुखौटा पहन पहुंचे शख्स ने खोली नसबंदी की पोल
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से दिल्ली में सियासी संग्राम, केजरीवाल बोले- BJP के पाप का घड़ा भरा
Satna Flood Situation (Photo: PTI)
चित्रकूट से सतना तक सड़कों पर नेपाल जैसा कीचड़, बाढ़ से हालात खराब
Shivpuri Woman Rescued by RPF
मौत के मुंह से खींच लाया RPF जवान, चलती ट्रेन के नीचे जाने से बची महिला
Satna chitrakoot Railway
इंजन के आगे पैदल चले रेलकर्मी, पीछे-पीछे आई ट्रेन; पटरियों पर चढ़ा पानी

परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप
हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि हादसे वाले दिन ही अस्पताल की लिफ्ट खराब हुई थी और एक मरीज उसके अंदर फंस गया था. परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद लिफ्ट को ठीक कराए बिना उसका इस्तेमाल किया गया. उनका कहना है कि अगर समय रहते लिफ्ट की मरम्मत करा दी जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था.

Advertisement

मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन
घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की. देर शाम तक परिजन प्रदर्शन करते रहे. बाद में अस्पताल प्रबंधन की ओर से 16 लाख रुपये मुआवजा देने की बात कही गई. वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. लिफ्ट में तकनीकी खराबी और अस्पताल प्रबंधन की कथित लापरवाही समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Rice Breakfast Dishes: चावल से बनाएं ये 8 साउथ इंडियन नाश्ते, सुबह के लिए हैं एकदम परफेक्ट |
    ट्रंप ने AI वीडियो साझा कर लिखा पूरी तरह तबाह हो रहा खार्ग द्वीप |
    ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया मिसाइल हमला |
    नेपाल में धंसती जमीन के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ बेहद मुश्किल |
    जिस होटल में ठहरे थे, 4 घंटे बाद वही बाढ़ में बह गया, नेपाल में बाल-बाल बचे प्रदीप तेंदुलकर |
    चीन का 'काला सच' बताती फिल्म! नेपाल में सीक्रेट तरीके से हुई शूट, अब भारत में होगी रिलीज |
    नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से सुरक्षित निकाले गए 350 मजदूर |
    चित्रकूट में सड़कों पर चलने लगीं नावें, शहर बने समंदर |
    UP की ODOP योजना से चमकी किसानों की किस्मत, खेत में ही बिक रहा काला नमक चावल |
    परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था का आरोप, 36 सवाल लीक होने से मचा हड़कंप
    Advertisement