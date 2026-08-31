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Rice Breakfast Dishes: चावल से बनाएं ये 8 साउथ इंडियन नाश्ते, सुबह के लिए हैं एकदम परफेक्ट

South Indian Rice Breakfast Dishes: अगर आप रोजाना नाश्ते में पोहा, पराठा या दूसरे नाश्ते खाकर बोर हो गए हैं तो चावल से बनने वाले साउथ इंडियन नाश्ते ट्राई कर सकते हैं. इडली, डोसा, उत्तपम से लेकर अप्पम और इडियप्पम तक, ये डिश खाने में काफी टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होते हैं.

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चावल से तैयार करें 8 टेस्टी नाश्ते (Photo-ITG)
चावल से तैयार करें 8 टेस्टी नाश्ते (Photo-ITG)

South Indian Rice Breakfast Dishes: दक्षिण भारतीय खाना अपने अलग स्वाद और तरह-तरह के व्यंजनों के लिए काफी पसंद किया जाता है. यहां चावल सिर्फ दोपहर या रात के खाने का हिस्सा नहीं है, बल्कि इससे कई टेस्टी और हेल्दी नाश्ते भी बनाए जाते हैं. इडली, डोसा से लेकर अप्पम और पुट्टू तक, चावल से बनने वाले इन नाश्तों का स्वाद काफी अलग और लाजवाब होता है. खास बात यह है कि इनमें से कई डिश को भाप में पकाया जाता है या कम तेल में तैयार किया जाता है. अगर आप नाश्ते में कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो दक्षिण भारत के इन 8 चावल से बने नाश्तों को आजमा सकते हैं.

इडली
इडली दक्षिण भारत के सबसे पसंदीदा नाश्तों में से एक है. इसे चावल और उड़द दाल के फर्मेंटेड घोल से तैयार किया जाता है और भाप में पकाया जाता है. यह खाने में बेहद नरम और हल्की होती है. इडली को आमतौर पर सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया जाता है.

डोसा
डोसा भी चावल और दाल के घोल से बनाया जाता है. इसे तवे पर पतला फैलाकर सेंका जाता है, जिससे यह बाहर से कुरकुरा और सुनहरा बन जाता है. मसाला डोसा, सादा डोसा और पेपर डोसा इसके कई लोकप्रिय रूप हैं. इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है.

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उत्तपम
उत्तपम डोसे से थोड़ा अलग होता है. इसका घोल तवे पर थोड़ा मोटा फैलाया जाता है और इसके ऊपर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और दूसरी सब्जियां डाली जाती हैं. यह बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम होता है.

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वेन पोंगल
वेन पोंगल चावल और मूंग दाल से बनने वाली टेस्टी डिश है. इसमें घी, काली मिर्च, जीरा और काजू का तड़का लगाया जाता है. इसका स्वाद हल्का मसालेदार और काफी सुकून देने वाला होता है. इसे अक्सर नारियल की चटनी और सांभर के साथ खाया जाता है.

कुजी पनियारम
कुजी पनियारम को बची हुई इडली या डोसे की घोल से भी बनाया जा सकता है. इसमें प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ते मिलाए जाते हैं. इसके बाद घोल को खास तरह के अप्पे पैन में डालकर पकाया जाता है. यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है.

अप्पम
अप्पम केरल की मशहूर डिश है. इसे चावल और नारियल के फर्मेंटेड घोल से बनाया जाता है. इसे खास तरह के गहरे और गोल तवे पर पकाया जाता है. अप्पम का बीच वाला हिस्सा नरम और स्पंजी होता है, जबकि किनारे बेहद पतले और कुरकुरे होते हैं.

पुट्टू
पुट्टू चावल के आटे और नारियल से बनने वाली भाप में पकाई जाने वाली डिश है. इसे खास बेलनाकार सांचे में चावल के आटे और ताजे कद्दूकस किए नारियल की परतें लगाकर तैयार किया जाता है. इसे आमतौर पर कडला करी के साथ खाया जाता है.

इडियप्पम
इडियप्पम चावल के आटे से बनने वाली पतली और नर्म नूडल्स जैसी डिश है. चावल के आटे की लोई को पतली सेव जैसी स्ट्रिप्स में निकालकर भाप में पकाया जाता है. इसे नारियल के दूध, सब्जियों की स्टू या नारियल और गुड़ के साथ भी खाया जा सकता है.

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