scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुरादाबाद में 11वां तेंदुआ पिंजरे में कैद, 4 मौतों के बाद दहशत बरकरार; बलिया समेत आसपास के गांवों में आदमखोर का खौफ

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित लोगी खुर्द में वन विभाग के पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हो गया. जिले में अब तक 11 तेंदुओं (ठाकुरद्वारा से 10, कांठ से 1) का रेस्क्यू हो चुका है. हमलों में 4 मौतें और एक दर्जन से ज्यादा घायल होने के कारण ग्रामीणों में अब भी दहशत है.

Advertisement
X
मुरादाबाद में अब तक 11 तेंदुओं का रेस्क्यू (Photo- Screengrab)
मुरादाबाद में अब तक 11 तेंदुओं का रेस्क्यू (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक लगातार चिंता का कारण बना हुआ है. इस बीच ठाकुरद्वारा क्षेत्र के लोगी खुर्द गांव में वन विभाग के लगाए पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हो गया. तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. इसके साथ ही जिले में अब तक 11 तेंदुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है.

वन विभाग के मुताबिक, रेस्क्यू किए गए 11 तेंदुओं में 10 तेंदुए ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र से और एक तेंदुआ कांठ तहसील क्षेत्र से पकड़ा गया है. लोगी खुर्द में तेंदुआ पकड़े जाने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

हालांकि, तेंदुआ पकड़े जाने के बावजूद ग्रामीणों का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में अभी भी कई तेंदुए घूम रहे हैं. खासकर बलिया गांव और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर लोगों में दहशत बनी हुई है. ग्रामीण खेतों की ओर जाने और अकेले बाहर निकलने से भी बच रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मुरादाबाद में तेंदुए का खौफ, अब किसान की ऐसे हुई मौत
सुबह खेतों में मिला किसान का शव. (Photo: Screengrab)
घर के बाहर सो रहा था किसान, तेंदुआ उठा ले गया, सुबह खेत में मिली लाश
st hasan
हिजाब विवाद में कूदी सपा, एसटी हसन ने गंगा-जमुनी तहजीब का दिया हवाला
तेंदुए के रेस्क्यू की कोशिश करती वन विभाग की टीम. (Photo: ITG)
मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक, महिला को बनाया शिकार... हमलों में अब तक 3 की गई जान
An entomologist confirmed the mosquitoes found in Iceland were of Culiseta annulate species. (Photo: Getty Images/ Representative)
LKG की छात्रा को स्कूल में मच्छर ने काटा, DM ने लिया एक्शन

तेंदुए के हमलों में चार लोगों की मौत

मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए के हमलों की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. तेंदुए के हमलों में अब तक चार लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. लगातार हो रहे हमलों के बाद वन विभाग की टीमें अलग-अलग इलाकों में पिंजरे लगाने और तेंदुओं की निगरानी में जुटी हैं.

Advertisement

ग्रामीणों का कहना है कि केवल तेंदुओं को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उन इलाकों में लगातार निगरानी भी जरूरी है जहां तेंदुओं की गतिविधियां सामने आ रही हैं. लोगों की मांग है कि वन विभाग बाकी तेंदुओं को भी जल्द से जल्द रेस्क्यू करे, ताकि ग्रामीणों को दहशत से पूरी तरह निजात मिल सके.


अब तक 11 तेंदुओं का रेस्क्यू
ठाकुरद्वारा से: 10 तेंदुए
कांठ से: 1 तेंदुआ
तेंदुए के हमलों में मौत: 4
घायल: एक दर्जन से ज्यादा

वन विभाग की ओर से तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में निगरानी की जा रही है. हालांकि ग्रामीणों की नजर अब इस बात पर है कि इलाके में घूम रहे बाकी तेंदुओं को कब तक पकड़ा जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुरादाबाद में 11वां तेंदुआ पिंजरे में कैद, 4 मौतों के बाद दहशत बरकरार; बलिया समेत आसपास के गांवों में आदमखोर का खौफ |
    शतक बस 8 रन दूर... 92 पर टूटा वैभव का दिल, बैट पटका तो आरपी सिंह भी रह गए हैरान |
    संघ प्रमुख का वो ‘बोरिंग‘ भाषण, जिसने ममदानियों का मूड खराब कर दिया! |
    पेड़ से गिरा शख्स, हॉस्पिटल ले गए परिजन तो वहां लिफ्ट ही गिर गई... दबने से हुई दर्दनाक मौत |
    वियाग्रा खाकर दूसरी बार गर्लफ्रेंड से रेप करना चाहता था युवक... फिरोजाबाद के खूनी कांड की पूरी कहानी |
    Rice Breakfast Dishes: चावल से बनाएं ये 8 साउथ इंडियन नाश्ते, सुबह के लिए हैं एकदम परफेक्ट |
    ट्रंप ने AI वीडियो साझा कर लिखा पूरी तरह तबाह हो रहा खार्ग द्वीप |
    ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया मिसाइल हमला |
    नेपाल में धंसती जमीन के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ बेहद मुश्किल |
    जिस होटल में ठहरे थे, 4 घंटे बाद वही बाढ़ में बह गया, नेपाल में बाल-बाल बचे प्रदीप तेंदुलकर
    Advertisement