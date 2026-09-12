'UAE या क्षेत्रीय देशों से कोई समस्या नहीं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने असली मुद्दा हैं', ईरान के राष्ट्रपति ने आजतक से कहा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खाड़ी और अन्य पड़ोसी देशों से कहा है कि वे ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने दें. साथ ही, उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को अपना दुश्मन नहीं मानता है.

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इंडिया टुडे ग्रुप की एडिटर (फॉरेन अफेयर्स) गीता मोहन के साथ एक खास इंटरव्यू में पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान का विवाद इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से है, न कि खुद अरब देशों से.

पेजेश्कियान ने इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल तेहरान पर हमले के लिए किए जाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि यूएई और क्षेत्र के अन्य देश हमारे भाई हैं और ईरान ने लंबे समय से उनके साथ संबंध और व्यापारिक रिश्ते बनाए रखे हैं.

उन्होंने कहा, 'हमें यूएई से कोई समस्या नहीं है. हमें क्षेत्र के किसी भी देश से कोई समस्या नहीं है. हमें समस्या उन अमेरिकी अड्डों से है जो इन देशों में स्थित हैं और जिनसे वे हमारे देश पर हमला कर रहे हैं.'

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उन्होंने कहा कि मित्र और पड़ोसी देशों को ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए.

पेजेश्कियान ने कहा, यूएई, वहां के लोग और क्षेत्र के अन्य देश हमारे भाई हैं. हम लंबे समय से साथ रह रहे हैं. और हमारा व्यापार रहा है. हमने एक-दूसरे का समर्थन किया है.

पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका ने क्षेत्रीय देशों में अड्डे बनाए हैं और उन पर ईरान पर हमले के लिए उन अड्डों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ देश के नेताओं, कमांडरों और लोगों को भी निशाना बनाया गया है.

उन्होंने कहा, यह अमेरिका है जो यहां आया और अड्डे बनाए और उन अड्डों से वे हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं और हमारे नेताओं, कमांडरों और लोगों को निशाना बनाते हैं.

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