Homemade Hyaluronic Acid Serum: गुलाब जल और ग्लिसरीन में ये चीज मिलाकर बनाएं हयालूरोनिक एसिड सीरम! घर पर मिलेगी कोरियन ग्लास स्किन

Homemade Hyaluronic Acid Serum: आजकल कोरिया का खुमार सिर्फ वेब सीरीज या ड्रामा तक ही सीमित नहीं रह गया है. कोरियंस की खूबसूरती और चमकदार स्किन भी लोगों को बहुत इंप्रेस कर रही है. ग्लास स्किन जैसा चमकदार और हाइड्रेटेड चेहरा हर कोई चाहता है. इसके लिए लोग महंगे हयालूरोनिक एसिड सीरम खरीदते हैं. हयालूरोनिक एसिड सीरम और जेल चेहरे को साफ, पिंपल फ्री और चमकदार रखने में मददगार माने जाते हैं. ऐसे में इनकी डिमांड दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. लेकिन इसे हर महीने खरीदना हर किसी के मुमकिन नहीं होता है.



अगर आप भी उन्हीं में शामिल हैं, तो ये खबर आपके लिए है. सोशल मीडिया पर कुछ आसान चीजों की मदद से घर पर हयालूरोनिक एसिड सीरम तैयार करने का तरीका वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये सीरम स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ चेहरे पर इंस्टेंट शाइन और ग्लास जैसी फिनिश देने में मदद कर सकता है.

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हयालूरोनिक एसिड सीरम के लिए इंग्रेडिएंट्स:

हाई मॉलिक्यूलर वेट हयालूरोनिक एसिड पाउडर

RO वाटर या गुलाब जल

ग्लिसरीन

कॉस्मेटिक-ग्रेड प्रिजर्वेटिव (अगर इसे स्टोर करना है)

pH एडजस्टर (जरूरत के मुताबिक, ताकि सीरम का pH स्किन के लिए उपयुक्त रखा जा सके)

जरूरी सामान

साफ ग्लास बाउल/बीकर

डिजिटल वेटिंग स्केल

स्टिरिंग रॉड या स्पैचुला

ड्रॉपर या एयरलेस पंप बोतल

pH स्ट्रिप या pH मीटर

बनाने का तरीका



1. इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले RO वॉटर या गुलाब जल लेने की बात कही गई है. इसके बाद इसमें हयालूरोनिक एसिड पाउडर मिलाया जाता है. यहां हाई मॉलिक्यूलर वेट हयालूरोनिक एसिड इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

2. हयालूरोनिक एसिड को पानी में डालने के बाद तुरंत घुलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है, ताकि पाउडर धीरे-धीरे हाइड्रेट होकर जेल जैसा टेक्शचर बना सके.

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3. हयालूरोनिक एसिड और पानी के मिश्रण को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखाना है. इसे करीब 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रखना है. हालांकि, ये समय इस्तेमाल की गई मात्रा और फॉर्मूलेशन पर निर्भर कर सकता है.

4. इसके बाद मिश्रण में ग्लिसरीन मिलाया जाता है. ग्लिसरीन और हयालूरोनिक एसिड दोनों ही ह्यूमेक्टेंट हैं, यानी ये स्किन में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं.

5. इसमें ग्लिसरीन को शामिल करने से स्किन ज्यादा हाइड्रेटेड महसूस होगी. वायरल रील में दावा है कि हयालूरोनिक एसिड और ग्लिसरीन का ये कॉम्बिनेशन स्किन को सॉफ्ट और मॉइश्चराइज्ड लुक दे सकता है. इसी वजह से इस तरह के सीरम को ग्लास स्किन जैसी चमक से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, इंस्टेंट ग्लास-स्किन फिनिश हर व्यक्ति की स्किन पर एक जैसी मिले, ये जरूरी नहीं है.

प्रिजर्वेटिव के बिना लंबे समय तक न रखें

इस सीरम को बनाने के बाद अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालकर रखने की बात कही गई है. वायरल रील के मुताबिक, प्रिजर्वेटिव मिलाकर आप इसे करीब 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

सिर्फ थोड़ी मात्रा में कोई प्रिजर्वेटिव डाल देने से घर पर बनाया गया सीरम तीन महीने तक सुरक्षित हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. प्रिजर्वेटिव कैसा है, उसकी सही मात्रा, pH, पैकेजिंग और माइक्रोबियल टेस्टिंग सभी महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए बिना कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन की जानकारी के घर पर बना पानी वाला सीरम लंबे समय तक स्टोर करके चेहरे पर लगाना सही नहीं माना जा सकता. इसलिए आपको जब सीरम इस्तेमाल करना हो उससे पहले ही थोड़ा बना लें.

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चेहरे पर लगाने से पहले रखें ये सावधानी

DIY सीरम इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है. अगर जलन, लालिमा, खुजली या किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें. खासकर सेंसिटिव या पहले से परेशान स्किन पर कोई भी घरेलू कॉस्मेटिक सीधे चेहरे पर लगाने से बचना सही रहता है.

नोट: हालांकि, घर पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते समय साफ-सफाई, सही मात्रा और प्रिजर्वेटिव का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. बिना सही फॉर्मूलेशन के पानी वाले DIY प्रोडक्ट में बैक्टीरिया या फंगस पनप सकता है, इसलिए इसे सीधे चेहरे पर लगाने से पहले सावधानी जरूरी है.

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