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ऑस्कर में जाती नीम करोली बाबा की फिल्म 'हनुमान अंश'? प्रोड्यूसर से हुई बड़ी चूक, छूटा मौका

फिल्म हनुमान अंश के पास ऑस्कर की रेस में भाग लेने का एक गोल्डन चांस था. लेकिन प्रोड्यूसर नम्रता सिंह से ये एक बड़ा मौका चूक गया. हाल ही में एक बातचीत के दौरान उन्होंने खुद बताया कि क्यों उनकी फिल्म ऑस्कर में नहीं जा सकी.

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हॉलीवुड में बजेगा हनुमान अंश का डंका? (Photo: ITGD)
हॉलीवुड में बजेगा हनुमान अंश का डंका? (Photo: ITGD)

जिस तरह की फिल्म इस समय हनुमान अंश बनकर आई है, वो किसी आंधी से कम नहीं है. लगभग हर इंसान के ऊपर इसे देखने का खुमार चढ़ चुका है. हर दिन फिल्म की कमाई बढ़ती ही जा रही है. छह हफ्तों से थिएटर में लगी ये फिल्म ने बीते दिन अपना सबसे बड़ा शुक्रवार देखा. फिल्म की कमाई भी 200 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश एक सरप्राइज ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. 

क्यों ऑस्कर में नहीं गई हनुमान अंश?

फिल्म की चर्चा इस समय देश के हर कोने में हो रही है. फिल्म की प्रोड्यूसर नम्रता सिंह भी इस सक्सेस से बेहद खुश हैं. उन्होंने हाल ही में बताया है कि इसे फिलहाल तेलुगू भाषा में डब किया जा रहा है. तेलुगु वर्जन 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. लेकिन इसी बीच फिल्म को लेकर एक सवाल सामने आया कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद 'हनुमान अंश' इस साल भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री के तौर पर क्यों नहीं भेजी गई?

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बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में नम्रता सिंह ने इसपर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजने की आखिरी तारीख 7 सितंबर थी, लेकिन टीम को इस डेडलाइन की जानकारी ही नहीं थी. उनके मुताबिक, उन्हें कई लोगों के फोन आए और पूछा गया कि फिल्म ऑस्कर के लिए सबमिट क्यों नहीं की गई. नम्रता ने कहा कि उनकी टीम बहुत छोटी है और इस समय कई काम एक साथ संभालने पड़ रहे हैं. 

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तेलुगू रिलीज की तैयारी में जुटी टीम

वो बताती हैं कि फिलहाल टीम का ध्यान एक-एक करके जरूरी काम पूरा करने पर है. सबसे पहले तेलुगू में फिल्म की डबिंग की गई और इसके बाद दूसरी भाषाओं में फिल्म को रिलीज करने की तैयारी है. इसके साथ ही फिल्म को दिव्यांग लोगों के लिए भी आसानी से देखने लायक बनाने पर काम किया जा रहा है. फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर भी अलग-अलग जगहों पर प्रमोशन और दूसरे कामों के लिए यात्रा कर रहे हैं, इसलिए ऑफिस में भी ज्यादा लोग मौजूद नहीं हैं.

नम्रता ने आगे ये भी कहा कि फिल्म हनुमान अंश को वर्ल्डवाइड रिलीज करना भी उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा. उन्होंने कहा कि विदेश में फिल्म रिलीज करने के लिए कई तरह के नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है. उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो पहली बार किसी फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं. वहीं फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी भी पहली बार इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे. 

ऐसे में दोनों फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज करने की प्रक्रिया को काम करते-करते सीख रहे हैं. सेंसर की प्रक्रिया और विदेश में रिलीज के लिए जरूरी चीजों को तैयार करना भी काफी मुश्किल रहा. टीम के लिए 11 सितंबर की तारीख भी काफी खास थी. इसी दिन नीम करोली बाबा की महासमाधि दिवस मनाई जाती है. मेकर्स खुद भी उनके भक्त हैं और इसलिए वो इस खास दिन फिल्म को विदेशों में रिलीज करना चाहते थे. 

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हनुमान अंश पर बनेगी गेम

नम्रता के मुताबिक, 11 सितंबर की रिलीज को पूरा करने की कोशिश में टीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार फिल्म की रिलीज हो पाई. फिल्म की टीम अब फिल्म की कहानी और दुनिया को आगे बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है. नम्रता ने बताया कि फिल्म पर आधारित एक वीडियो गेम बनाया जा रहा है. इसे वही कंपनी बना रही है जिसने पॉपुलर गेम FAU-G तैयार किया है. 

इसके अलावा फिल्म की कहानी पर एक कॉमिक बुक भी बनाने की तैयारी चल रही है. इसके लिए देश के बड़े कॉमिक बुक पब्लिशर्स में से एक के साथ बातचीत की जा रही है. फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'हनुमान अंश 2' को लेकर भी चर्चा चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के सीक्वल में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के कैमियो की भी अटकलें हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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