तेज रफ्तार कार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

पुणे में सुबह एक्सरसाइज के लिए निकले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हो गई. यह हादसा पाशान-बावधन रोड पर नेकलेस गार्डन के पास हुआ. मृतक की पहचान वीरेंद्र द्विवेदी के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, वह सुबह रनिंग कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी.

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बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वीरेंद्र द्विवेदी दौड़ लगा रहे थे. इसी दौरान चार पहिया वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद उन्हें उसी कार से चेलाराम अस्पताल ले जाया गया, जिसने कथित तौर पर उन्हें टक्कर मारी थी.

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अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे की परिस्थितियों और वाहन चालक की भूमिका को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है.

कार को लेकर भी सामने आई जानकारी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में शामिल कार का रजिस्ट्रेशन नंबर MH 12 YS 0622 है. बताया जा रहा है कि यह वाहन पुणे की निजी कंपनी BlueRays Developers LLP के नाम पर पंजीकृत है.

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पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय कार कौन चला रहा था और दुर्घटना किस परिस्थिति में हुई. साथ ही पुलिस वाहन के स्वामित्व और चालक से जुड़ी जानकारी की भी जांच कर रही है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों और चालक की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

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