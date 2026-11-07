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IndiGo फ्लाइट को मिली धमकी, बेंगलुरु से लखनऊ जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

बेंगलुरु से लखनऊ जा रही इंडिगो फ्लाइट को उड़ान के दौरान धमकी मिली. इसके बाद पायलटों ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया. विमान को वापस बेंगलुरु लाया गया, जहां सुरक्षा जांच के बाद ही आगे की उड़ान को मंजूरी मिलेगी.

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सुरक्षा खतरे की सूचना मिलते ही वापस लौटा विमान. (Representative pic from Getty)
सुरक्षा खतरे की सूचना मिलते ही वापस लौटा विमान. (Representative pic from Getty)

बेंगलुरु से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार, 7 नवंबर को सुरक्षा खतरे की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. विमान में मौजूद पायलटों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तय सुरक्षा नियमों के तहत फ्लाइट को वापस बेंगलुरु ले जाने का फैसला किया. इस दौरान संबंधित अधिकारियों को भी तुरंत सूचना दी गई. विमान के लौटने के बाद जरूरी सुरक्षा जांच की जा रही है.

यह मामला इंडिगो की फ्लाइट 6E 451 से जुड़ा है. यह विमान बेंगलुरु से लखनऊ जा रहा था. उड़ान के दौरान विमान में सुरक्षा खतरे की सूचना मिली. इसके बाद पायलटों ने यात्रियों और विमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वापस लौटने का फैसला किया.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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