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नेपाल में आई बाढ़ से हाहाकार... 105 भारतीय समेत 400 से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट लापता, अब तक 16 की मौत

नेपाल के रसुवा में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ में 400 से ज्यादा पर्यटक और ट्रेकर्स लापता हो गए हैं. इनमें 105 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं. नेपाल सेना, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं. प्रभावित क्षेत्रों में 15 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है.

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नेपाल में आई बाढ़ में कई देशों के नागरिक लापता हैं. (Photo- AP/PTI)
नेपाल में आई बाढ़ में कई देशों के नागरिक लापता हैं. (Photo- AP/PTI)

नेपाल के रसुवा की सुबह भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही मच गई है. इस त्रासदी में 105 भारतीय पर्यटकों समेत 400 से ज्यादा यात्री और ट्रेकर्स लापता हो गए हैं. लापता लोगों में 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक और 90 से ज्यादा नेपाली नागरिक शामिल हैं.

नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक, सुबह करीब 8:30 बजे भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे किनारे पर मौजूद पर्यटक और ट्रेकर्स इसकी चपेट में आ गए.

नेपाल सेना, स्पेशल ऑपरेशन्स टीम और मेडिकल टीम बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को निकालने में जुटे हैं. नेपाल सेना ने बताया कि राहत और बचाव कार्यों के लिए फिलहाल भारत से किसी मदद की मांग नहीं की गई है.

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ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के नागरिक भी लापता

विदेशी पर्यटकों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक भी शामिल हैं. हालांकि कई अन्य विदेशी पर्यटकों की राष्ट्रीयता की पुष्टि होना अभी बाकी है, जिससे लापता भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

घटना के बाद नेपाल पर्यटन बोर्ड, टूरिस्ट पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. नेपाल प्रशासन और ट्रैवल एजेंसियां लापता यात्रियों की डिटेल्स जुटाने और उनकी सही लोकेशन का पता लगाने में जुटी हैं.

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रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैनात

नेपाल सेना ने जानकारी दी है कि सबसे ज्यादा प्रभावित बुसी और तुसु से अब तक 20 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. नेपाल सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए 15 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं. इनमें से 7 हेलीकॉप्टर नेपाली सेना के हैं, जबकि बाकी हेलीकॉप्टर सशस्त्र पुलिस बल और निजी ऑपरेटरों के हैं.

इसके अलावा, मछली ट्रेनिंग कैंप में एक विशेष मेडिकल सेंटर स्थापित किया गया है, जहां घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है. काठमांडू से भी रसुवा के लिए अतिरिक्त सैन्य और मेडिकल टीमें भेजी गई हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में हवा की रफ्तार से आया सैलाब, लोहे का पुल, इमारतें सब बहा ले गया, Video

33 सुरक्षाकर्मी भी लापता

33 सुरक्षाकर्मी भी लापताबाढ़ के कारण हुए नुकसान और घायलों का सटीक आंकड़ा जुटाया जा रहा है. इससे पहले 16 शव बरामद किए जाने और 33 सुरक्षाकर्मियों के लापता होने की खबर सामने आई थी. सेना और स्थानीय प्रशासन लगातार दूरदराज के इलाकों से जानकारी जुटाने और फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं.

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