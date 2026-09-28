कहीं कमर तक पानी, कहीं डूबे घर-सड़कें! कानपुर से प्रयागराज और बिहार-ओडिशा तक बाढ़ का संकट... देखें क्या हैं हालात

सितंबर के आखिरी दिनों में बारिश ने एक बार फिर कई राज्यों की रफ्तार रोक दी है. उत्तर प्रदेश से बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें और घर पानी में डूबे हैं. यूपी में पिछले तीन दिनों की बारिश से 56 लोगों की मौत और 46 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. 1,021 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है.

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कानपुर में पांडु नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में मुश्किल बढ़ गई है. गोपालापुरम, वरुण विहार और बर्रा के पिपौरी जैसे इलाकों में कई जगह पानी 5 से 7 फीट तक पहुंच गया. सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जलमग्न रास्तों के बीच मवेशियों के चारे का इंतजाम करना भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

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प्रयागराज में संगम तक पहुंचा पानी

प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. संगम इलाके में हनुमान मंदिर कॉरिडोर और रिवर फ्रंट रोड तक बाढ़ का पानी पहुंच गया. जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है. 27-28 सितंबर के बीच यमुना में नैनी का जलस्तर का जलस्तर 12 घंटे में करीब 93 सेंटीमीटर बढ़ा. गंगा में भी कई जगहों पर कुछ ही घंटों में 28 से 35 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज हुई. फिलहाल जलस्तर 84.73 मीटर के खतरे के निशान से नीचे है.

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बिहार में गंडक बढ़ा रही चिंता

बिहार के गोपालगंज में प्रशासन वाहन से माइकिंग कर लोगों को सावधान कर रहा है. नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के बाद बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कई गांवों में लगातार पानी घुस रहा है. इससे पहले भी नेपाल की बारिश और बैराज से बढ़े डिस्चार्ज ने बिहार के नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बिगाड़ी है.

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छत्तीसगढ़ में खारुन नदी उफान पर

छत्तीसगढ़ के रायपुर में खारुन नदी का पानी बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं. सड़कें और घर डूबे हैं, कुछ जगहों पर सड़कें पूरी तरह पानी से डूबी मिलीं. रास्तों पर कमर तक पानी लगा हुआ है, इसके बावजूद जरूरत के सामानों के लिए लोग घरों से निकलने को मजबूर हैं. कई घरों में सांप घुसने की शिकायत भी सामने आई है.

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ओडिशा में सड़कें कटीं, एक लाख से ज्यादा लोग शिफ्ट

ओडिशा के खुर्दा जिले के बनपुर में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़कों पर पानी भर गया. बनपुर-बालूगांव मार्ग भी प्रभावित हुआ और धान के खेत डूब गए. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों को भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाने के निर्देश दिए.

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राज्य के कई जिलों में राहत और बचाव अभियान चल रहा है. हाल की बारिश में निचले और संवेदनशील इलाकों से हजारों लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है.

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यूपी में मुआवजे पर सरकार का फोकस

यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को मौत, पशुधन के नुकसान और संपत्ति के नुकसान का आकलन कर सहायता देने को कहा गया है. इसके साथ ही फसलों के नुकसान का भी सर्वे कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है.

प्रशासन ने साफ किया है कि राहत कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बारिश का दौर भले धीरे-धीरे कमजोर पड़ने के संकेत दे रहा हो, लेकिन नदियों का बढ़ता पानी अभी कई इलाकों के लिए चुनौती बना हुआ है.

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