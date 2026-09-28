scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कहीं कमर तक पानी, कहीं डूबे घर-सड़कें! कानपुर से प्रयागराज और बिहार-ओडिशा तक बाढ़ का संकट... देखें क्या हैं हालात

कहीं जलमग्न सड़कें, कहीं घरों में पानी घुस गया, तो कहीं लोग अपनी सामानों की रक्षा करने के लिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं. यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. फिलहाल प्रशासन और बचाव टीमें मैदान में हैं, लेकिन कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें अब भी बनी हुई हैं.

Advertisement
X
बारिश-बाढ़ से कई राज्यों में बिगड़े हालात (Photo-ANI)
बारिश-बाढ़ से कई राज्यों में बिगड़े हालात (Photo-ANI)

सितंबर के आखिरी दिनों में बारिश ने एक बार फिर कई राज्यों की रफ्तार रोक दी है. उत्तर प्रदेश से बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें और घर पानी में डूबे हैं. यूपी में पिछले तीन दिनों की बारिश से 56 लोगों की मौत और 46 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. 1,021 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है.

कानपुर में पांडु नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में मुश्किल बढ़ गई है. गोपालापुरम, वरुण विहार और बर्रा के पिपौरी जैसे इलाकों में कई जगह पानी 5 से 7 फीट तक पहुंच गया. सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जलमग्न रास्तों के बीच मवेशियों के चारे का इंतजाम करना भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. 

Kanpur Flood

सम्बंधित ख़बरें

सीएम योगी ने गिनाईं रोजगार की उपलब्धियां
सीएम योगी ने 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र
water will be released from Ramganga Dam in Bijnor (Photo: ITG)
अलर्ट मोड पर यूपी के ये 7 जिले! जिलाधिकारियों को 'इमरजेंसी वार्निंग'
belgium biopolymer plant machine
Belgium से UP तक महाबली ट्रक का अनोखा सफर
Hardoi: Heavy rain causes trouble during funeral (Photo: ITG)
हरदोई बारिश: सूखी लकड़ी न मिली तो मां-बेटे को सड़क किनारे दफनाया!
india weather september 28
देशभर में जाते-जाते मॉनसून का तांडव, IMD ने जारी किया अलर्ट!

Photo-ANI

प्रयागराज में संगम तक पहुंचा पानी

प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. संगम इलाके में हनुमान मंदिर कॉरिडोर और रिवर फ्रंट रोड तक बाढ़ का पानी पहुंच गया. जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है. 27-28 सितंबर के बीच यमुना में नैनी का जलस्तर का जलस्तर 12 घंटे में करीब 93 सेंटीमीटर बढ़ा. गंगा में भी कई जगहों पर कुछ ही घंटों में 28 से 35 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज हुई. फिलहाल जलस्तर 84.73 मीटर के खतरे के निशान से नीचे है.

Advertisement

Prayagraj Flood

Photo-ANI

बिहार में गंडक बढ़ा रही चिंता

बिहार के गोपालगंज में प्रशासन वाहन से माइकिंग कर लोगों को सावधान कर रहा है. नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के बाद बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कई गांवों में लगातार पानी घुस रहा है.  इससे पहले भी नेपाल की बारिश और बैराज से बढ़े डिस्चार्ज ने बिहार के नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बिगाड़ी है. 

Bihar Flood

Photo-PTI

छत्तीसगढ़ में खारुन नदी उफान पर

छत्तीसगढ़ के रायपुर में खारुन नदी का पानी बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं. सड़कें और घर डूबे हैं, कुछ जगहों पर सड़कें पूरी तरह पानी से डूबी मिलीं. रास्तों पर कमर तक पानी लगा हुआ है, इसके बावजूद जरूरत के सामानों के लिए लोग घरों से निकलने को मजबूर हैं. कई घरों में सांप घुसने की शिकायत भी सामने आई है.

Chhattisgarh Flood

Photo-ANI

ओडिशा में सड़कें कटीं, एक लाख से ज्यादा लोग शिफ्ट

ओडिशा के खुर्दा जिले के बनपुर में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़कों पर पानी भर गया. बनपुर-बालूगांव मार्ग भी प्रभावित हुआ और धान के खेत डूब गए. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों को भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाने के निर्देश दिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिजनौर से मुरादाबाद और बरेली से फर्रुखाबाद तक खतरे की घंटी! पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में बाढ़ की चेतावनी

राज्य के कई जिलों में राहत और बचाव अभियान चल रहा है. हाल की बारिश में निचले और संवेदनशील इलाकों से हजारों लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. 

Odisha Flood

Photo-ANI

यूपी में मुआवजे पर सरकार का फोकस

यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को मौत, पशुधन के नुकसान और संपत्ति के नुकसान का आकलन कर सहायता देने को कहा गया है. इसके साथ ही फसलों के नुकसान का भी सर्वे कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है.

प्रशासन ने साफ किया है कि राहत कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बारिश का दौर भले धीरे-धीरे कमजोर पड़ने के संकेत दे रहा हो, लेकिन नदियों का बढ़ता पानी अभी कई इलाकों के लिए चुनौती बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IIT-बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत में नया खुलासा! आखिरी कॉल में दोस्त को सुनाई थी आपबीती |
    कहीं कमर तक पानी, कहीं डूबे घर-सड़कें! कानपुर से प्रयागराज और बिहार-ओडिशा तक बाढ़ का संकट... देखें क्या हैं हालात |
    'अखिलेश यादव नाराज हैं तो नुकसान उनका ही होगा...', सीट शेयरिंग पर इमरान मसूद का बड़ा बयान |
    18 साल का लड़का रेहान और ₹80 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, बिना चिप के AI भी है अधूरा! |
    Surya Nakshatra Parivartan 2026: हो चुका है सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, अगले 14 दिन मिलेगा पैसा ही पैसा! |
    सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: 22 आरोपियों को बरी करने के फैसले को SC में चुनौती, जारी हुआ नोटिस |
    कम समय में तैयार और जबरदस्त डिमांड... सर्दियों में इन 5 सब्जियों की खेती बढ़ाएगी कमाई |
    संदिग्ध हालात में मौत, बॉयफ्रेंड से पूछताछ और होमस्टे सील... गुवाहाटी में ऐसे उलझी निमिषा ठाकुरिया की डेथ मिस्ट्री |
    बिस्किट खाकर मिटाई भूख- बसों में खाए धक्के, 'रामायण' का राम बन मिली शोहरत, आज करोड़ों का मालिक एक्टर |
    एक महीने में दोबारा आपदाएं... नेपाल के दर्द का कोई 'रिक्टर पैमाना' नहीं, देखिए Photos
    Advertisement