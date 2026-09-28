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Surya Nakshatra Parivartan 2026: हो चुका है सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, अगले 14 दिन मिलेगा पैसा ही पैसा!

Surya Nakshatra Parivartan 2026: 27 सितंबर 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य ने उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है. सूर्य के इस शुभ नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों को करियर में पदोन्नति और अचानक धन लाभ मिलने वाला है.

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सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: AI Generated)
सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: AI Generated)

Surya Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में आत्मा, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पिता के कारक सूर्य देव ने 27 सितंबर 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है. सूर्य देव उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के आधिपत्य वाले हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. हस्त नक्षत्र को कला, कौशल, व्यापारिक चातुर्य और त्वरित सफलता देने वाला नक्षत्र माना जाता है. चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं के स्वामी हैं और सूर्य आत्मा व प्रकाश के प्रतीक हैं, इसलिए सूर्य का हस्त नक्षत्र में गोचर जातकों की रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और व्यावसायिक बुद्धि को अत्यधिक बढ़ा देता है. सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वैसे तो सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 राशियों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और भाग्य बदलने वाला साबित होने जा रहा है. आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं.

सिंह राशि (Leo)- वाणी में प्रभाव और अप्रत्याशित धन लाभ

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं. सूर्य का हस्त नक्षत्र में प्रवेश आपके दूसरे (धन व वाणी) भाव को सक्रिय कर रहा है. आपकी वाणी में गजब का प्रभाव और आकर्षण आएगा, जिससे आप कठिन से कठिन सौदे अपने पक्ष में कर लेंगे. लंबे समय से अटका हुआ या फंसा हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है. सरकारी क्षेत्र, प्रशासन या उच्च अधिकारियों से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होगी.

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कन्या राशि (Virgo)- आत्मविश्वास में वृद्धि और करियर में प्रमोशन

सूर्य देव का यह गोचर आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न) भाव में हुआ है, क्योंकि हस्त नक्षत्र कन्या राशि के अंतर्गत ही आता है. आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी या लीडरशिप रोल मिल सकता है, जिससे पदोन्नति का रास्ता साफ होगा. आपकी कार्यशैली में निखार आएगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

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धनु राशि (Sagittarius)- कार्यक्षेत्र में बड़ा मुकाम और नए अवसर

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके दशम (कर्म व राज्य) भाव में हुआ है. व्यापार से जुड़े जातकों को नए प्रोजेक्ट्स और बड़े क्लाइंट्स मिलने से मुनाफा दोगुना हो सकता है. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. पिता या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

सूर्य देव के शुभ प्रभाव बढ़ाने के आसान उपाय

- प्रतिदिन प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा लाल रोली और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.

- रोज सुबह स्नान के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

- ऊं सूर्याय नमः या ऊं घृणिः सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें.

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