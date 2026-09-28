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संदिग्ध हालात में मौत, बॉयफ्रेंड से पूछताछ और होमस्टे सील... गुवाहाटी में ऐसे उलझी निमिषा ठाकुरिया की डेथ मिस्ट्री

गुवाहाटी में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत के बाद धारापुर का होमस्टे सील कर दिया गया है. पुलिस आसिफ अली से पूछताछ और होमस्टे के रिकॉर्ड की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

असम के गुवाहाटी में एक छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो जाने के बाद यह मामला उलझता जा रहा है. मृतका की पहचान निमिषा ठाकुरिया के तौर पर हुई है. वह गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पांच साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की छात्रा थी. मौत के बाद पुलिस ने धारापुर इलाके के उस होमस्टे को सील कर दिया है, जहां निमिषा अपने कथित बॉयफ्रेंड आसिफ अली के साथ ठहरी थी. पुलिस अब होमस्टे के रिकॉर्ड और वहां ठहरने से जुड़ी पूरी जानकारी की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, होमस्टे में निमिषा और आसिफ अली के ठहरने को लेकर जरूरी दस्तावेज और पहचान-पत्र नहीं लिए जाने की बात सामने आई है. इसी वजह से पुलिस और प्रशासन की जांच के दायरे में होमस्टे भी आ गया है. 

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलिन देउरी ने बताया कि पुलिस होमस्टे के रिकॉर्ड की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों करीब एक महीने के दौरान लगभग पांच बार इस होमस्टे में गए थे. पुलिस का कहना है कि जांच में नियमों का उल्लंघन या किसी तरह की भूमिका सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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पुलिस ने बताया कि निमिषा शुक्रवार रात एक दोस्त के साथ बाहर गई थी और इसके बाद दोनों के धारापुर में रुकने की जानकारी सामने आई है. इसके बाद करीब सुबह 4:30 बजे निमिषा गरल PHC के पास बेहोशी की हालत में मिली. उसे वहां मौजूद तीन लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. हालत गंभीर होने के बाद उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) ले जाया गया. हालांकि, GMCH के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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इस मामले में पुलिस ने आसिफ अली को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस निमिषा के साथ उसके रिश्ते, घटना वाली रात दोनों की गतिविधियों और छात्रा के बेहोश मिलने से पहले की घटनाओं को समझने की कोशिश कर रही है. पुलिस के अनुसार, आसिफ ने निमिषा के साथ रिश्ते में होने की बात स्वीकार की है. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी और घटना से पहले दोनों कहां-कहां गए थे.

पुलिस के मुताबिक, आसिफ ने पूछताछ के दौरान दावा किया है कि निमिषा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. हालांकि, पुलिस ने इस दावे को अभी सच के तौर पर स्वीकार नहीं किया है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलिन देउरी ने कहा कि पुलिस हर पहलू की जांच करेगी और किसी भी बयान को बिना सत्यापन के नहीं माना जाएगा. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले अन्य सबूतों से मौत की वजह और परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि निमिषा की मौत से पहले वास्तव में क्या हुआ था. जांच में उसकी बॉडी पर मिले चोट के निशान, घटनास्थल से जुड़ी परिस्थितियों और दोनों की गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है. पुलिस होमस्टे के रिकॉर्ड और वहां मौजूद दस्तावेजों की भी जांच कर रही है. फिलहाल यह मामला डेथ मिस्ट्री बना हुआ है और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.

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(गुवाहाटी से पूरण बिकास का इनपुट)

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