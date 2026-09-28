IIT-बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत में नया खुलासा! आखिरी कॉल में दोस्त को सुनाई थी आपबीती

IIT-बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. इस मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच को पता चला है कि साहिल ने अपनी एक दोस्त को आखिरी कॉल की थी. इस दौरान उसने चीटिंग करते हुए पकड़े जाने की बात कबूल की थी.

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जांच के दौरान सामने आया है कि परीक्षा हॉल से निकलने के बाद साहिल ने अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया था और हॉस्टल लौटने के बाद भी कुछ साथियों को फोन किया था, जिनके बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं.



क्राइम ब्रांच ने साहिल की एक करीबी दोस्त का बयान दर्ज किया है. पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये महिला दोस्त ही वो आखिरी व्यक्ति थी, जिससे साहिल ने अपनी मौत से पहले फोन पर लंबी बातचीत की थी.

परीक्षा खराब होने के बाद मानसिक दबाव में था साहिल

बयान के मुताबिक, महिला दोस्त ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान साहिल अपनी थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी परीक्षा खराब होने को लेकर बेहद परेशान था. साहिल ने उससे कहा था कि वो इस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर हासिल करना चाहता था, लेकिन पेपर खराब हो जाने की वजह से वो भारी मानसिक दबाव में आ गया था.

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बयान में ये भी खुलासा हुआ है कि बातचीत के दौरान साहिल ने परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने का भी जिक्र किया था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इन दावों की पूरी सच्चाई और पुष्टि सिर्फ आगे की जांच के पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी.

फोन पर मिले कई अनकॉलड और मिस्ड नोटिफिकेशन

घटना के बाद जब संस्थान के स्टाफ ने साहिल को मृत अवस्था में पाया, तो पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की भी बारीकी से जांच की. इस दौरान पुलिस को उसके फोन पर कई मिस्ड नोटिफिकेशन और कॉल्स मिले. जांच में ये बात सामने आई कि उसके कई दोस्त लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तनाव के चलते उसने कई कॉल अनसुनी कर दी थीं.



अब तक छह से ज्यादा छात्रों के दर्ज हुए बयान

क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की हर एक एंगल से बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर परीक्षा और उसके बाद घटी इन घटनाओं का साहिल की मेंटल हेल्थ पर कितना गहरा असर पड़ा था. आखिरी बार फोन पर बात करने वाली दोस्त ने पुलिस को ये भी बताया कि बातचीत के दौरान साहिल की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत घबराया हुआ है.

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इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस अब तक साहिल के क्लासमेट्स और करीबियों समेत कम से कम छह छात्रों के बयान दर्ज कर चुकी है. क्राइम ब्रांच की टीम साहिल की मौत से जुड़े हर एक मुद्दें की कड़ियां जोड़ने में जुटी है, ताकि ये साफ हो सके कि इस कदम के पीछे की असली और पूरी वजह क्या थी.

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