scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IIT-बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत में नया खुलासा! आखिरी कॉल में दोस्त को सुनाई थी आपबीती

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या मामले में नए खुलासे हुए हैं. क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि साहिल ने अपनी एक करीबी दोस्त को आखिरी कॉल की थी, जिसमें उसने परीक्षा में नकल पकड़े जाने की बात कही थी. साहिल खराब नंबर के कारण मानसिक दबाव में था.

Advertisement
X
साहिल ने अपने कई दोस्तों के फोन नहीं उठाए. (Photo- ITGD)
साहिल ने अपने कई दोस्तों के फोन नहीं उठाए. (Photo- ITGD)

IIT-बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. इस मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच को पता चला है कि साहिल ने अपनी एक दोस्त को आखिरी कॉल की थी. इस दौरान उसने चीटिंग करते हुए पकड़े जाने की बात कबूल की थी.

जांच के दौरान सामने आया है कि परीक्षा हॉल से निकलने के बाद साहिल ने अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया था और हॉस्टल लौटने के बाद भी कुछ साथियों को फोन किया था, जिनके बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं.

क्राइम ब्रांच ने साहिल की एक करीबी दोस्त का बयान दर्ज किया है. पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये महिला दोस्त ही वो आखिरी व्यक्ति थी, जिससे साहिल ने अपनी मौत से पहले फोन पर लंबी बातचीत की थी.

परीक्षा खराब होने के बाद मानसिक दबाव में था साहिल

सम्बंधित ख़बरें

pune man beaten auto driver
VIDEO: 'पहले पत्थर से मारा, फिर पीटा', बीच सड़क ऑटो ड्राइवर से बदसलूकी
Ketan murder case witness Shocking revelation
'मेरी आंखों के सामने किले से धकेला, मुझे भी...', केतन केस में बोला गवाह
Massive blast in Raigad Mahad MIDC leaves three injured.
रायगढ़ के महाड MIDC में जोरदार धमाका, 4 KM तक महसूस हुए झटके
CJP
'जेल भरो आंदोलन करेगी CJP...', प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं मिलने पर ऐलान
Smoke after blast in Mahad MIDC
रायगढ़ के महाड MIDC में जोरदार धमाका, 4 KM तक महसूस हुए झटके

बयान के मुताबिक, महिला दोस्त ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान साहिल अपनी थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी परीक्षा खराब होने को लेकर बेहद परेशान था. साहिल ने उससे कहा था कि वो इस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर हासिल करना चाहता था, लेकिन पेपर खराब हो जाने की वजह से वो भारी मानसिक दबाव में आ गया था.

Advertisement

बयान में ये भी खुलासा हुआ है कि बातचीत के दौरान साहिल ने परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने का भी जिक्र किया था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इन दावों की पूरी सच्चाई और पुष्टि सिर्फ आगे की जांच के पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी.

फोन पर मिले कई अनकॉलड और मिस्ड नोटिफिकेशन

घटना के बाद जब संस्थान के स्टाफ ने साहिल को मृत अवस्था में पाया, तो पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की भी बारीकी से जांच की. इस दौरान पुलिस को उसके फोन पर कई मिस्ड नोटिफिकेशन और कॉल्स मिले. जांच में ये बात सामने आई कि उसके कई दोस्त लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तनाव के चलते उसने कई कॉल अनसुनी कर दी थीं.

अब तक छह से ज्यादा छात्रों के दर्ज हुए बयान

क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की हर एक एंगल से बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर परीक्षा और उसके बाद घटी इन घटनाओं का साहिल की मेंटल हेल्थ पर कितना गहरा असर पड़ा था. आखिरी बार फोन पर बात करने वाली दोस्त ने पुलिस को ये भी बताया कि बातचीत के दौरान साहिल की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत घबराया हुआ है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'साहिल को न्याय मिलने तक लड़ूंगा', IIT बॉम्बे छात्र के पिता का ऐलान, आजाद मैदान में कल से करेंगे अनशन

इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस अब तक साहिल के क्लासमेट्स और करीबियों समेत कम से कम छह छात्रों के बयान दर्ज कर चुकी है. क्राइम ब्रांच की टीम साहिल की मौत से जुड़े हर एक मुद्दें की कड़ियां जोड़ने में जुटी है, ताकि ये साफ हो सके कि इस कदम के पीछे की असली और पूरी वजह क्या थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गाजा में मौतों का आंकड़ा 74 हजार पार... यमन में भी करीब 700 ने गंवाई जान |
    एक नहीं है लाइम और लैमन... क्या आप जानते हैं इन दोनों में फर्क क्या है? |
    Best places to visit in October: अक्टूबर में ट्रिप का बना रहे हैं प्लान? कोलकाता से कश्मीर तक ये 7 जगहें रहेंगी खास |
    Shubman Gill का Virat Kohli संग वायरल हुआ मजेदार पोस्ट, लिखा खास संदेश |
    IIT-बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत में नया खुलासा! आखिरी कॉल में दोस्त को सुनाई थी आपबीती |
    कहीं कमर तक पानी, कहीं डूबे घर-सड़कें! कानपुर से प्रयागराज और बिहार-ओडिशा तक बाढ़ का संकट... देखें क्या हैं हालात |
    'अखिलेश यादव नाराज हैं तो नुकसान उनका ही होगा...', सीट शेयरिंग पर इमरान मसूद का बड़ा बयान |
    18 साल का लड़का रेहान और ₹80 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, बिना चिप के AI भी है अधूरा! |
    Surya Nakshatra Parivartan 2026: हो चुका है सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, अगले 14 दिन मिलेगा पैसा ही पैसा! |
    सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: 22 आरोपियों को बरी करने के फैसले को SC में चुनौती, जारी हुआ नोटिस
    Advertisement