आतिशबाजी का 'स्टॉक सेंटर'... फिरोजाबाद में मकान से मिला 2 टन का जखीरा, SOG की रेड में सामने आई कहानी

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस को एक मकान में पटाखों के अवैध भंडारण की सूचना मिली. SOG और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो तलाशी शुरू हुई. इसके बाद मकान से पटाखे निकलते गए और देखते ही देखते बरामदगी का आंकड़ा दो टन के पार पहुंच गया. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, बरामद पटाखों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

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मामला कटारा मीरा मोहल्ले का है. पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां एक मकान में बड़ी मात्रा में पटाखे जमा करके रखे गए हैं. सूचना मिलते ही SOG और शिकोहाबाद थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने शिवम मल्होत्रा के मकान पर छापा मारा. टीम ने मकान की तलाशी शुरू की. तलाशी आगे बढ़ी तो एक के बाद एक पटाखे सामने आते गए. मकान के अंदर बड़ी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे. पुलिस ने सामान को बाहर निकलवाना शुरू किया और फिर उसे जब्त करने की कार्रवाई शुरू हुई.

इसके बाद जो आंकड़ा सामने आया, उसने पूरे मामले को बड़ा बना दिया. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, बरामद पटाखों का वजन दो टन से ज्यादा है. यानी 2,000 किलो से ज्यादा. यानी एक-दो पेटी या कुछ बोरे नहीं, बल्कि इतना बड़ा स्टॉक कि उसे मकान से निकालकर वाहनों में लोड करना पड़ा. पुलिस के मुताबिक, इन पटाखों की कीमत लाखों रुपये होने का अनुमान है. हालांकि अभी पटाखों की पूरी गिनती और कीमत का आकलन किया जा रहा है. इसलिए अंतिम आंकड़ा जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

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त्योहार से पहले इतनी भारी मात्रा में पटाखे एक मकान में जमा थे. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह पटाखे कहां से आए थे. इन्हें किसके जरिए लाया गया था और क्या इन्हें आगे बेचने या सप्लाई करने के लिए यहां रखा गया था. क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का एक मकान में रखा होना अपने आप में बड़ा सवाल है.

और दूसरा सवाल सुरक्षा का है. पटाखे कोई सामान्य सामान नहीं हैं. बड़ी मात्रा में इनके भंडारण के लिए नियम और सुरक्षा इंतजाम जरूरी होते हैं. अगर किसी बंद मकान में इतना बड़ा स्टॉक रखा हो और वहां आग लग जाए, तो नुकसान सिर्फ उस मकान तक सीमित नहीं रह सकता. इसीलिए पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि मकान में पटाखे रखने के लिए जरूरी अनुमति या लाइसेंस था या नहीं. इस कार्रवाई में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने मौके से बरामद पटाखों को कब्जे में ले लिया है. सामान को गाड़ियों में लोड कर वहां से हटाया गया. अभी बरामदगी का अंतिम आंकड़ा और कीमत आधिकारिक तौर पर तय होना बाकी है. लेकिन शुरुआती आंकड़ा ही काफी बड़ा है. दो टन से ज्यादा पटाखे. एक मकान के अंदर. और पुलिस को पहले से इसकी सूचना थी. अब कहानी इस बात की है कि यह स्टॉक यहां तक कैसे पहुंचा और इसे आगे कहां भेजा जाना था. जांच इन सवालों के जवाब तलाश रही है.

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पटाखों की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी ऐसे समय हुई है, जब त्योहारों के दौरान आतिशबाजी की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ अहम कार्रवाई माना जा रहा है. सीओ शिकोहाबाद जयविन्द कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने दो टन से अधिक पटाखे बरामद किए हैं. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद बरामद पटाखों की वास्तविक मात्रा और उनकी कीमत की जानकारी सामने आएगी.

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