परिसीमन को लेकर देश में बहस तेज है. इस बीच दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में एक सांसद के जिम्मे कितनी आबादी है, इसकी तुलना भारत की स्थिति को समझने का एक अहम पैमाना देती है. भारत में एक लोकसभा सांसद करीब 26.3 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है. यह आंकड़ा अमेरिका के मुकाबले करीब 3.3 गुना ज्यादा है.

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मालूम हो, अमेरिका में एक सांसद के जिम्मे करीब 8.02 लाख लोगों की आबादी है. इस तुलना में आइसलैंड सबसे नीचे है. दरअसल, वहां एक सांसद करीब 6.39 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है. वहीं भारत इस लिस्ट में सबसे ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में है.

भारत और अमेरिका में कितना अंतर?

भारत की आबादी करीब 142 करोड़ है और लोकसभा में 543 निर्वाचित सांसद हैं. इस हिसाब से एक सांसद के जिम्मे करीब 26.3 लाख नागरिक आते हैं. अमेरिका की आबादी करीब 34.90 करोड़ है. वहां प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं. यानी US में एक सांसद के जिम्मे औसतन करीब 8.02 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व है.

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ब्राजील में 21.36 करोड़ आबादी के लिए 513 सांसद हैं. यहां एक सांसद करीब 4.16 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है. जापान में 12.24 करोड़ आबादी और 465 सांसद हैं. वहां यह आंकड़ा करीब 2.63 लाख है. वहीं ताइवान में एक सांसद के जिम्मे करीब 2.04 लाख, ऑस्ट्रेलिया में 1.82 लाख और दक्षिण अफ्रीका में 1.64 लाख लोग हैं.

यूरोप के देशों में एक सांसद पर कितनी आबादी?

यूरोप के बड़े लोकतंत्रों में भी एक सांसद के जिम्मे आबादी भारत से काफी कम है. इटली में 400 सांसदों पर करीब 5.89 करोड़ आबादी है. यहां एक सांसद करीब 1.47 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है.

जर्मनी में 630 सांसदों के लिए 8.36 करोड़ आबादी है. एक सांसद के जिम्मे करीब 1.33 लाख लोग आते हैं. नीदरलैंड में यह आंकड़ा करीब 1.23 लाख, फ्रांस में 1.20 लाख, कनाडा में 1.18 लाख और ब्रिटेन में करीब 1.08 लाख है.

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कोस्टा रिका में एक सांसद करीब 90.79 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है. ऑस्ट्रिया में करीब 49.77 हजार, पुर्तगाल में 45.20 हजार और स्विट्जरलैंड में 45.04 हजार लोग एक सांसद के जिम्मे हैं.

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आइसलैंड में सबसे कम, भारत में सबसे ज्यादा

छोटे देशों में सांसदों के जिम्मे आबादी और कम है. उरुग्वे में एक सांसद करीब 34.17 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है. डेनमार्क में 33.65 हजार, नॉर्वे में 33.45 हजार, आयरलैंड में 30.79 हजार, स्वीडन में 30.66 हजार और फिनलैंड में 28.11 हजार लोग एक सांसद के जिम्मे हैं.

लक्जमबर्ग में एक सांसद करीब 11.46 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है. वहीं आइसलैंड में यह आंकड़ा सिर्फ 6.39 हजार है. यहां 4.02 लाख आबादी के लिए 63 सांसद हैं.

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इस तुलना से पता चलता है कि भारत में आबादी के हिसाब से एक सांसद के जिम्मे बहुत ज्यादा नागरिक हैं. हालांकि, अलग-अलग देशों की संसद की संरचना, निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था अलग होती है. इसलिए यह आंकड़ा प्रतिनिधित्व के भार की तुलना करता है, न कि लोकतंत्र की गुणवत्ता की रैंकिंग.

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