साहित्य आज तक 2026 में साहित्य की अलग-अलग विधाओं और लेखकों के योगदान पर एक खास सत्र आयोजित किया गया.जिसमें लेखकों ने अपने लेखन, किताबों और साहित्यिक सफर के बारे में बात की. सत्र में हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच अनुवाद के काम से लेकर ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की जीवनियों और पौराणिक उपन्यासों तक कई विषय सामने आए. इस सत्र में लेखिका और अनुवादक डॉ. जयश्री पुरवार, इतिहासकार एवं लेखक राज गोपाल सिंह वर्मा, लेखक आशुतोष गर्ग और लेखक डॉ. अरविंद यादव शामिल हुए.

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अश्वत्थामा पूरी तरह बुरा नहीं था, उसके ग्रे शेड को समझना जरूरी- आशुतोष गर्ग

लेखक और अनुवादक आशुतोष गर्ग से उनकी किताब अश्वत्थामा को लेकर सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि पौराणिक पात्रों पर लिखना चुनौतीपूर्ण होता है और अश्वत्थामा जैसे किरदार को नए तरीके से पेश करना कितना मुश्किल है? इस पर आशुतोष गर्ग ने कहा कि पौराणिक पात्रों पर लिखते समय थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि समाज खासकर हिंदू समाज इन विषयों को लेकर भावुक है. ऐसे में लेखक को बहुत सावधानी से लिखना पड़ता है. उनकी कोशिश रहती है कि किताब लिखते समय मूल कहानी के साथ छेड़छाड़ न हो.

उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा को लेकर लोगों की छवि काफी हद तक नकारात्मक है क्योंकि उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था. लेकिन किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता. हर अच्छे इंसान में कुछ कमियां होती हैं और हर बुरे इंसान में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं.

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आशुतोष गर्ग ने कहा कि वह अश्वत्थामा के किरदार को इसी नजरिए से देखना चाहते थे. उनका उद्देश्य उसके भीतर मौजूद ग्रे शेड यानी अच्छे-बुरे पहलुओं को तलाशना था. उनके मुताबिक, किसी किरदार को देखने का नजरिया बदलने से उसके कई अनछुए पहलू सामने आ सकते हैं.

सुभाष चंद्र बोस के प्रेम और पारिवारिक जीवन पर राज गोपाल सिंह वर्मा ने की रिसर्च

इतिहासकार और लेखक राज गोपाल सिंह वर्मा ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन के उस पहलू पर बात की, जिसकी चर्चा आमतौर पर उनकी वीरता और देशभक्ति के मुकाबले कम होती है. सईद अंसारी ने उनसे पूछा कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के प्रेम प्रसंग और निजी जीवन को अपनी किताब में किस तरह सामने रखा है. वर्मा ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन उनके जीवित रहते इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई. बाद में भी उनके निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां सीमित थीं.

उन्होंने बताया कि इस विषय पर रिसर्च के दौरान उन्हें अभिलेखागार में कई दस्तावेज और प्रेम पत्र मिले. इनकी मदद से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के निजी जीवन, उनकी पत्नी और बेटी से जुड़ी घटनाओं को समझने की कोशिश की.

वर्मा ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के जाने के समय उनकी बेटी अनीता सिर्फ चार महीने की थीं. उन्होंने अपनी रिसर्च में उनकी पत्नी के जीवन और बेटी के आगे के सफर को भी शामिल किया। अनीता बोस जर्मनी में एक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रही हैं.

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उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश किसी तरह की कल्पना करने के बजाय दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर सुभाष चंद्र बोस के जीवन का एक कम चर्चित पक्ष सामने लाने की रही है.

रवींद्रनाथ ठाकुर के जीवन में महिलाओं का रहा अहम योगदान- जयश्री पुरवार

डॉ. जयश्री पुरवार ने अपनी किताब रवींद्रनाथ की नायिकाएं के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि रवींद्रनाथ ठाकुर के जीवन में कई महिलाओं की अहम भूमिका रही. इनमें उनकी मां, पत्नी, भाभी कादंबरी देवी, भतीजी सरला देवी, इंदिरा देवी और मैत्रेयी देवी जैसी महिलाएं शामिल थीं. उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने रवींद्रनाथ ठाकुर को प्रेरित किया और उनके जीवन तथा रचनात्मकता पर प्रभाव डाला. दूसरी ओर, उन्होंने भी इन महिलाओं की प्रतिभा को निखारने में मदद की. इसी पहलू को समझने की जिज्ञासा से उन्होंने यह किताब लिखी.

डॉ. पुरवार ने यह भी कहा कि वह रवींद्रनाथ टैगोर की जगह उन्हें ठाकुर कहना पसंद करती हैं, क्योंकि बांग्ला भाषा में उनका नाम ठाकुर ही लिखा जाता है.

दलाई लामा की जीवनी को लेकर अरविंद यादव ने जताया गर्व

लेखक और पत्रकार डॉ. अरविंद यादव ने अपनी किताब अनश्वर का जिक्र किया, जो 14वें दलाई लामा की जीवनी है. उन्होंने बताया कि इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने खुद किया, जिसे Eternal Light नाम से प्रकाशित किया गया. उन्होंने कहा कि इस किताब में दलाई लामा के राजनीतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के साथ बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्यों को भी शामिल किया गया है. उन्हें इस बात का गर्व है कि उनकी किताब को तथ्यों के लिहाज से त्रुटिहीन माना गया है.

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