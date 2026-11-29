सर्दियों के इस मौसम में खांसी-जुकाम होना आम बात है. अधिकतर लोगों में ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ को सर्दी-जुकाम ठीक होने के बाद भी खांसी लंबे समय तक बनी रहती है. ऐसे में लोग बार-बार कफ सिरप लेते हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के न ले.

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दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. सुभाष गिरि बताते हैं कि कई बार वायरल इंफेक्शन ठीक होने के बाद भी सांस की नलियों में सूजन बनी रहती है. इससे धूल, ठंडी हवा से भी खांसी शुरू हो सकती है. आमतौर पर यह खांसी 3 से 4 सप्ताह तक रह सकती है और धीरे-धीरे ठीक हो जाती है. अगर खांसी वायरल इंफेक्शन से है तो कफ सिरप लेने से कोई फायदा नहीं होता है. अगर खांसी कुछ सप्ताह बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो फिर इस मामले में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

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अस्थमा भी हो सकता है वजह

कुछ लोगों में वायरल इंफेक्शन के बाद अस्थमा के लक्षण उभर सकते हैं या पहले से मौजूद अस्थमा बढ़ सकता है. इसमें सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न होने लगती है. ऐसे मरीजों को बिस्तर पर लेटते समय ज्यादा खांसी हो सकती है. इसके साथ सीने में घरघराहट भी हो सकती है. अगर खांसी के साथ बुखार, सीने में दर्द, बलगम और सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो इसकी वजह ब्रोंकाइटिस या निमोनिया भी हो सकता है. इसमें कफ सिरप लेने से कोई खास फायदा नहीं होता है.

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अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत जाएं अस्पताल

अगर खांसी 3 सप्ताह से ज्यादा बनी हुई है

बलगम में खून आ रहा हो

सांस फूल रही हो

सीने में दर्द हो

वजन कम हो रहा हो

बिना डॉक्टर की सलाह के क्यों नहीं लेना चाहिए कफ सिरप

डॉ. सुभाष कहते हैं कि जुकाम या बुखार ठीक होने के बाद अगर खांसी लगातार बनी हुई है तो बिना डॉक्टर से पूछे कफ सिरप न लें. इससे शरीर को नुकसान हो सकता है. हर कफ सिरप हर व्यक्ति के लिए नहीं है. इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है. डॉक्टर खांसी के प्रकार, दूसरे लक्षणों, एलर्जी की हिस्ट्री और पुरानी बीमारियों की जानकारी लेने के बाद ही डॉक्टर खांसी के हिसाब से सिरप देते हैं.

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