दुबई में रहने वाले एक शख्स की पांच साल पुरानी कोशिश आखिरकार रंग लाई. मोहम्मद मुफीज हर साल दुबई रन में एक खास मकसद से पहुंचते थे. वह अपने हाथ में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का बनाया हुआ पेंसिल पोर्ट्रेट लेकर जाते थे. उनकी इच्छा थी कि किसी तरह उनकी मुलाकात शेख हमदान से हो और वह खुद अपने हाथों से यह पोर्ट्रेट उन्हें सौंप सकें.

और पढ़ें

पांच साल से पूरी नहीं हुई थी ख्वाहिश

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद मुफीज पिछले पांच साल से इस पोर्ट्रेट को दुबई रन में अपने साथ लेकर पहुंच रहे थे. हर बार उनकी कोशिश यही रहती थी कि वह शेख हमदान तक अपनी बनाई तस्वीर पहुंचा सकें, लेकिन उनकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई.

दुबई रन हर साल दुबई फिटनेस चैलेंज के तहत आयोजित किया जाता है. इस साल यह आयोजन 22 नवंबर को हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया. फिटनेस और दौड़ के इस बड़े आयोजन में मुफीज भी अपनी पांच साल पुरानी उम्मीद के साथ पहुंचे.

इस बार सोशल मीडिया का लिया सहारा

इस बार मुफीज ने अपनी कोशिश को सोशल मीडिया तक पहुंचाने का फैसला किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें अपने हाथ से बनाया हुआ शेख हमदान का पोर्ट्रेट दिखाया. वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी इच्छा भी बताई कि वह यह तस्वीर सीधे शेख हमदान को सौंपना चाहते हैं.

Advertisement

मुफीज ने बताया कि पिछले कई वर्षों में उन्होंने अलग-अलग माध्यमों से शेख हमदान तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर उनका वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो शायद यह शेख हमदान की नजर में भी आ जाए.

मिला वो जवाब जिसका था इंतजार

मुफीज की यह कोशिश आखिरकार कामयाब होती नजर आई. शेख हमदान ने उनके वीडियो पर हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी. पांच साल से अपने पोर्ट्रेट को क्राउन प्रिंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे मुफीज के लिए यह छोटा सा जवाब भी बेहद खास बन गया.

मुफीज की कोशिश सिर्फ एक तस्वीर किसी तक पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि वह लंबे समय से उस व्यक्ति से मिलने की उम्मीद लगाए हुए थे, जिसका पोर्ट्रेट उन्होंने खुद बनाया था. ऐसे में सोशल मीडिया पर मिला यह जवाब उनके लिए एक महत्वपूर्ण पल बन गया.

दुबई रन में दिखा शहर का अलग रंग

इस साल का दुबई रन भी खास रहा. शेख हमदान ने खुद इस आयोजन की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं. उन्होंने एक एरियल व्यू भी पोस्ट किया, जिसमें दुबई की सड़कें बड़ी संख्या में पहुंचे प्रतिभागियों की वजह से हरे रंग के समंदर जैसी नजर आ रही थीं.

Advertisement

दुबई रन सिर्फ दौड़ तक सीमित नहीं रहा. कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी, हवाई प्रदर्शन और UAE के विशाल झंडे ने भी लोगों का ध्यान खींचा. हजारों लोग इस आयोजन का हिस्सा बने और दुबई की सड़कों पर फिटनेस और उत्साह का माहौल देखने को मिला.

शेख हमदान सोशल मीडिया पर रहते हैं एक्टिव

गल्फ न्यूज के मुताबिक, शेख हमदान सोशल मीडिया पर दुबई के लोगों और अपने फॉलोअर्स के साथ अक्सर बातचीत करते हैं. उनके सोशल मीडिया पोस्ट में खेल, फोटोग्राफी और जानवरों के बचाव जैसे उनके कई शौक और रुचियां भी दिखाई देती हैं.

---- समाप्त ----