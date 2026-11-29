Haridwar Pod Taxi Project: हरिद्वार में आप हर की पौड़ी जाएं, मनसा देवी के दर्शन करें या दक्ष मंदिर पहुंचें. रास्ते में ट्रैफिक, जाम और गाड़ियों की लंबी कतारें जरूर मिलती हैं. लेकिन अब इस कहानी में एक नया किरदार आने की तैयारी में है. न ड्राइवर, न सड़क पर जाम और न ही ट्रैफिक के बीच फंसने की मजबूरी. हरिद्वार में ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी दौड़ाने की योजना है, जो शहर के कई इलाकों और धार्मिक स्थलों को एक नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ेगा.

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21 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,028 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. यानी हरिद्वार की यात्रा का तरीका आने वाले दिनों में बदल सकता है. तो आइये जानें क्या है उत्तराखंड सरकार का ये मेगा प्रोजेक्ट और ये कब तक शुरू होगा.

दरअसल, उत्तराखंड की स्टेट कैबिनेट ने बीते 27 नवंबर को 'हरिद्वार दर्शन' पॉड टैक्सी ( पर्सनल रैपिड ट्रांजिट - PRT) प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ड्राइवरलेस पॉड टैक्सियां चलाई जाएंगी, जो सड़क के ऊपर बने एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेंगी.

हरिद्वार में प्रस्तावित पॉड टैक्सी परियोजना को 'हरिद्वार दर्शन' नाम दिया गया है. यह पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (PRT) सिस्टम होगा, जिसके तहत शहर में तीन अलग-अलग कॉरिडोर डेवपल किए जाएंगे. इन तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 21.08 किलोमीटर होगी और इसमें कुल 21 स्टेशन बनाए जाएंगे. योजना के मुताबिक, इस परियोजना पर करीब 3,028 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

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कैसे चलेगी ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी

इस प्रोजेक्ट के तहत पॉड टैक्सियां बिना ड्राइवर के चलेंगी. ये बैटरी से ऑपरेट होंगी और शहर में पिलर्स पर बने स्टील के एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेंगी. प्रत्येक पॉड टैक्सी में 4 से 6 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी. इनकी औसत रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने का अनुमान है. इस सिस्टम का मकसद शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बीच यात्रियों को एक आसान और कम्फर्टेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराना है.

तीन कॉरिडोर पर बनेंगे 21 स्टेशन

हरिद्वार में पॉड टैक्सी चलाने के लिए अलग ग्रिड बेस्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इसके लिए तीन रूट तय किए गए हैं. पहला और सबसे लंबा कॉरिडोर सीतापुर से भारत माता मंदिर तक बनाया जाएगा. इसकी लंबाई 15.58 किलोमीटर होगी और इस रूट पर 15 स्टेशन प्रस्तावित हैं.

दूसरा कॉरिडोर सिटी हॉस्पिटल से दक्ष मंदिर तक होगा. इस रूट की लंबाई 3.10 किलोमीटर होगी और इसमें चार स्टेशन बनाए जाएंगे. वहीं, तीसरा कॉरिडोर गणेशपुरम से डीएवी स्कूल तक प्रस्तावित है. इसकी लंबाई 2.40 किलोमीटर होगी और इस पर दो स्टेशन बनाए जाएंगे.

विरोध के बाद बदला गया रूट अलाइनमेंट

इस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित रूट को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध सामने आने के बाद इसके अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है. संशोधित योजना के तहत अब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कुल 6.9555 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी. इसमें 6.1171 हेक्टेयर सरकारी जमीन और 0.8384 हेक्टेयर निजी जमीन शामिल है. इसके अलावा सीतापुर में प्रस्तावित PRT डिपो के पास 2 हेक्टेयर जमीन को पांच साल के लिए अस्थायी तौर पर इस्तेमाल करने की योजना है. इस जमीन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन मैटेरियल, मशीनरी और प्रोजेक्ट से जुड़ी अन्य एक्टिविटीज के लिए किया जाएगा.

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