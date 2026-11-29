रोहतक के खरावड़ स्थित मिलन होटल में चार लोगों की हत्या के मामले में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है. वारदात के बाद फरार हुई सन्नी रिटोलिया की कथित गर्लफ्रेंड जानवी चौधरी से जुड़ी स्कॉर्पियो N गाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट की पार्किंग से बरामद की गई है. हरियाणा STF से मिले इनपुट के आधार पर रोहतक पुलिस ने इस गाड़ी को रिकवर किया है.

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बरामद स्कॉर्पियो N की तस्वीर भी सामने आई है. हैरान करने वाली बात यह है कि गाड़ी पर टेंपरेरी नंबर प्लेट लगी हुई मिली, जबकि सूत्रों के मुताबिक इसका रोहतक RTO में रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह 2025 मॉडल की स्कॉर्पियो N है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गाड़ी का इस्तेमाल किस तरह किया गया और फरारी के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे.

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दरअसल, 26 नवंबर की रात रोहतक के खरावड़ स्थित मिलन होटल में गैंगवार के दौरान चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद सन्नी रिटोलिया की कथित गर्लफ्रेंड जानवी चौधरी के फरार होने की बात सामने आई थी. बताया जा रहा है कि वह पहले दिल्ली पहुंची और फिर एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए रवाना हो गई. अब पुलिस को मिली स्कॉर्पियो N इस पूरे घटनाक्रम की जांच में अहम कड़ी मानी जा रही है.

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इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती, हनी ट्रैप की रची गई साजिश

सूत्रों के मुताबिक, इस हत्याकांड के पीछे हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटोलिया गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी है. आरोप है कि सन्नी को निशाना बनाने के लिए एक महिला को उसके करीब भेजा गया था. उत्तर प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही जानवी चौधरी करीब साढ़े तीन महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए सन्नी के संपर्क में आई थी. धीरे-धीरे उसने उससे नजदीकियां बढ़ाईं और भरोसा जीत लिया.

बताया जा रहा है कि हिमांशु भाऊ गैंग के साहिल ने महिला को इस काम के लिए तैयार किया था. कथित योजना के तहत उसे सन्नी रिटोलिया की लोकेशन और उसके अकेले होने की जानकारी गैंग के सदस्यों तक पहुंचानी थी, ताकि मौका मिलते ही उस पर हमला किया जा सके. आरोप है कि महिला ने इसी रणनीति के तहत सन्नी के साथ नजदीकी बढ़ाई.

सूत्रों के अनुसार, हिमांशु भाऊ अपने भाई रोहित और चाचा बजरंग की हत्या का बदला लेना चाहता था. इसी रंजिश के चलते सन्नी रिटोलिया को निशाना बनाने की साजिश तैयार की गई. दावा है कि हनी ट्रैप के जरिए उसे फंसाने के बदले महिला को अमेरिका में बसाने का वादा किया गया था.

बुलेटप्रूफ गाड़ी से बाहर होटल में ले गई महिला

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26 नवंबर की रात सन्नी रिटोलिया अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी में तीन साथियों रिंकू, यश और विनीत के साथ खरावड़ के मिलन होटल पहुंचा था. वहां सन्नी और महिला एक ही टेबल पर बैठे थे, जबकि उसके तीनों साथी दूसरी टेबल पर खाना खा रहे थे. बताया जा रहा है कि सन्नी शुरुआत में अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी में ही बैठा था, लेकिन महिला उसे होटल के अंदर ले गई.

सूत्रों का दावा है कि इसके पीछे हमलावरों के लिए सन्नी को निशाना बनाना आसान करना था. अगर वह बुलेटप्रूफ गाड़ी के भीतर रहता तो उस पर गोली चलाना मुश्किल होता. होटल के अंदर पहुंचने के कुछ समय बाद ही पांच हमलावर वहां आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

हमलावरों का मुख्य निशाना सन्नी रिटोलिया बताया जा रहा है. हालांकि, फायरिंग की शुरुआत उसके साथियों की तरफ से हुई. गोलियों की आवाज सुनते ही होटल में मौजूद करीब 40 से 50 लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर सन्नी भी मौके से निकलने में कामयाब हो गया.

सफेद शर्ट की वजह से गलत पहचान, चार लोगों की गई जान

सूत्रों के मुताबिक, सन्नी रिटोलिया और बेरी गांव का रहने वाला हिमांशु दोनों सफेद शर्ट पहने हुए थे. इसी वजह से हमलावरों ने हिमांशु को सन्नी समझ लिया और उस पर गोलियां चला दीं. इस वारदात में कुल चार लोगों की मौत हुई. सन्नी के साथ होटल पहुंचे उसके तीन साथी रिंकू, यश और विनीत भी मारे गए.

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बताया जा रहा है कि रिंकू, यश और विनीत झज्जर जिले के डीघल गांव के रहने वाले थे और गैंग से जुड़े हुए थे. इस तरह हमलावरों के निशाने पर मौजूद सन्नी तो बच निकला, लेकिन उसके साथ आए तीन साथियों समेत चार लोगों की जान चली गई.

सूत्रों के मुताबिक, इस हत्याकांड को पांच शूटरों ने अंजाम दिया था. इनमें तीन शूटर राठी गैंग और दो हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं. आरोप है कि दूसरे गैंग के कुछ लोगों ने हमलावरों को हथियार उपलब्ध कराने और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ियों का इंतजाम करने में मदद की थी.

हमले के बाद दिल्ली पहुंची महिला, उसी रात बैंकॉक रवाना

सूत्रों के मुताबिक, मिलन होटल में वारदात को अंजाम देने के बाद महिला हमलावरों के साथ गाड़ी में बैठकर दिल्ली पहुंची थी. इसके बाद वह उसी रात दिल्ली एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए रवाना हो गई. बताया जा रहा है कि उसे आशंका थी कि अगर वह भारत में रुकी तो सन्नी रिटोलिया उसकी हत्या कर सकता है.

सन्नी रिटोलिया पर इससे पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं. रिटोली गांव में शराब के ठेके पर भी उस पर हमला किया गया था. उस दौरान दोनों गैंग के बीच गोलीबारी हुई थी, लेकिन सन्नी बच गया था. इस बार उसे प्रेमजाल में फंसाकर खत्म करने की योजना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है.

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सूत्रों के अनुसार, वारदात से पहले महिला रोहतक के खरावड़ के आसपास स्थित मिलन होटल समेत कई होटलों और ढाबों पर भी जा चुकी थी. फिलहाल रोहतक और झज्जर पुलिस की करीब 10 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं. अब तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस स्कॉर्पियो N के इस्तेमाल, उसकी नंबर प्लेट, गाड़ी की आवाजाही और फरारी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

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