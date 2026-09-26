गंगा एक्सप्रेसवे पर BJP विधायक की फॉर्च्यूनर का भीषण एक्सीडेंट, CCTV में कैद हुई घटना

गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को बीजेपी के डिबाई सीट से विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की फॉर्च्यूनर गाड़ी का भीषण हादसा हो गया. हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. BJP विधायक चंद्रपाल सिंह को गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल उन्हें दिल्ली के AIIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि विधायक की गाड़ी टायर फटने के बाद हाईवे से उतर कर सड़क किनारे मिट्टी में दूर तक रपटती चली गई और पोल से टकरा गई. हादसे में कार सवार बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी समेत दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं.

CCTV में कैद हुई घटना

एक्सप्रेसवे पर लगे CCTV कैमरा में यह पूरा हादसा कैद हुआ है. वीडियो में फॉर्च्यूनर गाड़ी तेज रफ्तार से आती हुई दिख रही है. अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होती आगे बढ़ती जाती है.

फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर सड़क पर रपटती हुई हाईवे से नीचे उतर जाती है और कुछ दूर जाने के बाद तेज रफ्तार में एक पोल से टकरा जाती है. हादसा इतना जोरदार था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है. वहीं, बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह को भी चोटें आई हैं. वहीं, कार सवार अन्य दो लोग भी घायल हुए हैं.

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बता दें, यह हादसा तब हुआ जब विधायक चंद्रपाल सिंह लखनऊ से गायियाबाद लौट रहे थे. फिलहाल उन्हें AIIMS में भर्ती कराया गया है. इस हादसे में उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है.

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