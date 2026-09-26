जमुई-समस्तीपुर-बांका के बाद आरा में भी छेड़खानी, चलते ऑटो से कूदी 19 साल की छात्रा

बिहार में युवतियों और बच्चियों के साथ बदसलूकी की घटनाओं ने लगातार चिंता बढ़ाई है. जमुई, समस्तीपुर और बांका के बाद अब आरा से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. शनिवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आरा-सलेमपुर मार्ग पर महुली-बलुआ छलका के पास चलती ऑटो में 19 वर्षीय छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि ड्राइवर की हरकत से परेशान छात्रा ने खुद को बचाने के लिए चलती ऑटो से छलांग लगा दी.

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जानकारी के मुताबिक, छात्रा रोज की तरह घर से कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए धोबहा बाजार गई थी. शाम को क्लास खत्म होने के बाद वह ऑटो से अपने घर लौट रही थी. आरोप है कि रास्ते में ऑटो चालक ने उसे अकेला देखकर कथित तौर पर छेड़खानी शुरू कर दी.

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विरोध किया तो बढ़ा दी ऑटो की रफ्तार

छात्रा ने चालक की हरकत का विरोध किया और ऑटो रोकने के लिए कहा. आरोप है कि इसके बाद चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी. खुद को मुश्किल में देखकर छात्रा ने अपनी सुरक्षा के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी.

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ऑटो से कूदने के दौरान छात्रा के सिर में हल्की चोट आई. घटना के बाद उसने तुरंत अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी और पुलिस को भी सूचना दी. जानकारी मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू की.

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बखरिया गांव निवासी 40 वर्षीय विजय कुमार चौरसिया उर्फ मस्तो के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पेशे से ऑटो चालक है और पीड़ित छात्रा के गांव का ही रहने वाला है.

डायल-112 ने आरोपी को दबोचा

पुलिस ने आरोपी के ऑटो को भी जब्त कर लिया है. मामले में छात्रा के बयान के आधार पर मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है.

आरा सदर एसडीपीओ के प्रभार और साइबर सेल के डीएसपी रोशन कुमार ने फोन पर घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस को 19 वर्षीय युवती के साथ ऑटो में छेड़खानी की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया.

डीएसपी रोशन कुमार के मुताबिक, पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ऑटो को भी अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल मामले की जांच और आरोपी के खिलाफ आगे की प्रक्रिया जारी है.

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