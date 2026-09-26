scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जमुई-समस्तीपुर-बांका के बाद आरा में भी छेड़खानी, चलते ऑटो से कूदी 19 साल की छात्रा

बिहार के आरा में कंप्यूटर क्लास से घर लौट रही 19 वर्षीय छात्रा ने ऑटो चालक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है. छात्रा के मुताबिक, जब उसने चालक की हरकत का विरोध करते हुए ऑटो रोकने को कहा तो उसने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी. खुद को मुश्किल में घिरा देख छात्रा ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी.

Advertisement
X
ऑटो चालक गिरफ्तार.(Photo: AI-generated)
ऑटो चालक गिरफ्तार.(Photo: AI-generated)

बिहार में युवतियों और बच्चियों के साथ बदसलूकी की घटनाओं ने लगातार चिंता बढ़ाई है. जमुई, समस्तीपुर और बांका के बाद अब आरा से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. शनिवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आरा-सलेमपुर मार्ग पर महुली-बलुआ छलका के पास चलती ऑटो में 19 वर्षीय छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि ड्राइवर की हरकत से परेशान छात्रा ने खुद को बचाने के लिए चलती ऑटो से छलांग लगा दी.

जानकारी के मुताबिक, छात्रा रोज की तरह घर से कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए धोबहा बाजार गई थी. शाम को क्लास खत्म होने के बाद वह ऑटो से अपने घर लौट रही थी. आरोप है कि रास्ते में ऑटो चालक ने उसे अकेला देखकर कथित तौर पर छेड़खानी शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में 'जमुई जैसा कांड' करने वाले 4 आरोपियों पर एक्शन... 3 आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, राशन डीलर का लाइसेंस रद्द

सम्बंधित ख़बरें

Bihar Kishanganj girl assault video viral
बिहार में एक और जमुई जैसा कांड, किशनगंज में युवती से बदसलूकी
समस्तीपुर छेड़छाड़ मामले में एक्शन, आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
6 घंटे में पकड़े गए थे चारों आरोपी.(Photo: ITG)
नाबालिग से बदसलूकी करने वालों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
Molestation Cases in Bihar
दिल्ली, देहरादून हो या बिहार, लड़कियों के साथ छेड़छाड़-बदसलूकी कांड
SAMASTIPUR Minor girl Harassment Video
समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड, व‍िपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा

विरोध किया तो बढ़ा दी ऑटो की रफ्तार

छात्रा ने चालक की हरकत का विरोध किया और ऑटो रोकने के लिए कहा. आरोप है कि इसके बाद चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी. खुद को मुश्किल में देखकर छात्रा ने अपनी सुरक्षा के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी.

Advertisement

ऑटो से कूदने के दौरान छात्रा के सिर में हल्की चोट आई. घटना के बाद उसने तुरंत अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी और पुलिस को भी सूचना दी. जानकारी मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू की.

समस्तीपुर

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बखरिया गांव निवासी 40 वर्षीय विजय कुमार चौरसिया उर्फ मस्तो के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पेशे से ऑटो चालक है और पीड़ित छात्रा के गांव का ही रहने वाला है.

डायल-112 ने आरोपी को दबोचा

पुलिस ने आरोपी के ऑटो को भी जब्त कर लिया है. मामले में छात्रा के बयान के आधार पर मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है.

आरा सदर एसडीपीओ के प्रभार और साइबर सेल के डीएसपी रोशन कुमार ने फोन पर घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस को 19 वर्षीय युवती के साथ ऑटो में छेड़खानी की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया.

डीएसपी रोशन कुमार के मुताबिक, पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ऑटो को भी अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल मामले की जांच और आरोपी के खिलाफ आगे की प्रक्रिया जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वेलवेट, लेदरेट या लिनन? सोफा खरीदने से पहले जान लें कौन सा फैब्रिक रहेगा सालों तक नया |
    24 महीने जेल, 8 बार विधायक और मंत्री से नेता प्रतिपक्ष तक... ऐसी थी रामगोविंद चौधरी की सियासी कहानी |
    TTE या कोई और... ट्रेन के गेट पर लगी ये सीट किसकी होती है? |
    जमुई-समस्तीपुर-बांका के बाद आरा में भी छेड़खानी, चलती ऑटो से कूदी 19 साल की छात्रा |
    गंगा एक्सप्रेसवे पर BJP विधायक की फॉर्च्यूनर का भीषण एक्सीडेंट, CCTV में कैद हुई घटना |
    महेश भट्ट से शादी के बाद बदली सोनी राजदान की लाइफ, छिन गईं फिल्में? एक्ट्रेस का छलका दर्द |
    फैक्ट चेक: बुजुर्ग साधु को थप्पड़ मारने वाला ये पुलिसकर्मी मुस्लिम नहीं है |
    India vs West indies: 'कोहली-रोहित करते हैं गाइड...', शुभमन ग‍िल की कप्तानी पर टीम इंड‍िया के कोच का बड़ा बयान |
    रणबीर-आलिया के बाद ‘लव एंड वॉर’ से विक्की का फर्स्ट लुक आया सामने |
    'बेटी की हत्या कर पंखे से लटकाया...', गुरुग्राम के PG में मिला लिव-इन में रह रही युवती का शव, मां के गंभीर आरोप
    Advertisement