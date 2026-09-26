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महेश भट्ट से शादी के बाद बदली सोनी राजदान की लाइफ, छिन गईं फिल्में? एक्ट्रेस का छलका दर्द

सोनी राजदान ने बताया कि महेश भट्ट से शादी के बाद उनका काम अचानक कैसे बंद हो गया; उन्होंने यह भी बताया कि लोग सवाल उठाते थे कि एक शादीशुदा महिला को काम करते रहने की क्या जरूरत है.

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सोनी राजदान ने क्या बताया? (Photo: ITG)
सोनी राजदान ने क्या बताया? (Photo: ITG)

सोनी राजदान ने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों और टीवी शो में काम किया है. महेश भट्ट से शादी के बाद उन्हें कई प्रोजेक्ट मिल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली. हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनी ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी होते ही अचानक काम मिलना बंद हो गया.

Zoom से बात करते हुए सोनी ने बताया, 'शादी के समय मैं पहले से ही काम कर रही थी. इसलिए वह काम तो चलता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ. बस जीरो. ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो.' एक्ट्रेस ने बताया कि शादी के बाद लोगों ने महेश भट्ट से कहा था, 'आपकी पत्नी को काम करने की क्या जरूरत है? उसकी शादी हो चुकी है, है ना?' लेकिन सोनी राजदान के लिए यह सोच बिल्कुल अजीब थी.

उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत अजीब बात थी. मैं ऐसी सोच या मानसिकता से नहीं आई थी. उन दिनों बहुत से लोग ऐसा सोचते थे.'

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काम करने के दौरान इंडस्ट्री में पितृसत्ता (पुरुषों के वर्चस्व) के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'यह सब पुरुषों के नजरिए और 'आकर्षक महिला' कैसी होनी चाहिए, इस बारे में गलत धारणाओं के बारे में है.'

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एक्ट्रेस ने महिलाओं से लोगों की उम्मीदों पर सवाल उठाते हुए कहा, 'आखिर उसे आकर्षक होना ही क्यों जरूरी है? मैं समझती हूं. आप फिल्मों में हैं. लोग आपको ढाई घंटे तक देखेंगे. तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, जिसे लोग देखना चाहें. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई रिश्ता नहीं रख सकतीं.'

सोनी राजदान की हालिया फिल्म के बारे में
सोनी राजदान अभी 'ओम का हरि' में नजर आ रही हैं. यह फिल्म पिता और बेटे के मुश्किल रिश्ते पर आधारित है. हरि को लगता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और वे अपने आखिरी दिन वाराणसी में बिताना चाहते हैं, जबकि ओम उस पिता को समझने की कोशिश कर रहा है जिसके साथ उसने सालों तक बहस की है.  उनकी यात्रा पुराने मतभेदों, पारिवारिक तनावों और ढेर सारी भावनाओं को सामने लाती है.

इस फिल्म में अंशुमन झा और रघुबीर यादव मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसे 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. हरीश व्यास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में समता सुदीक्षा और आयशा कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं और यह फिल्म इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी दुश्मनी पिता और बेटे के बीच के टकराव को पर्दे पर दिखाती है.

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फिल्म के इमोशनल और पुरानी यादें ताजा करने वाले अंदाज को इसका म्यूजिक और भी खास बनाता है, जिसमें महान गायिका आशा भोसले (जो अब हमारे बीच नहीं रहीं), अमित कुमार, परेश पाहुजा और अन्य मशहूर गायकों के गाने शामिल हैं.

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