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'कौन बचाएगा आपको?' एक साल पहले कही स्मित मच्छार की बात अब क्यों हो रही वायरल

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार का करीब एक साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अक्टूबर 2025 में उन्होंने एक पॉडकास्ट में इमरजेंसी के दौरान प्रशिक्षित क्रू की भूमिका पर बात की थी. यह वीडियो फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में हुई हिंसक घटना के बाद फिर जमकर वायरल हो रहा है.

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कैप्टन स्मित मच्छार एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. (Photo-X/@chalavyishmael)
कैप्टन स्मित मच्छार एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. (Photo-X/@chalavyishmael)

फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो करीब एक साल पुराना है. इसमें मच्छार ने बताया था कि आसमान में किसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान प्रशिक्षित क्रू कितना अहम होता है. कल उनके साथ हुई घटना के बाद पायलट का यही बयान फिर चर्चा में आ गया है.

दरअसल, अक्टूबर 2025 में बोनाफाइड बैंटर पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान मच्छार ने कहा था, 'जब हम ऊपर होते हैं और कुछ हो जाता है, तो आपको कौन बचाएगा?' उन्होंने बताया था कि प्लेन में डॉक्टर मौजूद हो तो मदद मिल सकती है. लेकिन ऐसा नहीं होने पर केबिन क्रू अपनी ट्रेनिंग के जरिए यात्रियों की जान बचाने में मदद कर सकता है.

'मुश्किल वक्त में क्रू की जरूरत समझ आती है'

मच्छार ने पॉडकास्ट में केबिन क्रू को लेकर लोगों की सोच पर भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि आम तौर पर लोग क्रू को अलग नजर से देखते हैं. लेकिन जब कोई परेशानी आती है, तब उनकी अहमियत समझ में आती है. अब उनकी यही बात एक अलग वजह से चर्चा में है. 

दरअसल, बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में हिंसक घटना हुई. मच्छार फ्लाइट की कमान संभाल रहे थे. इसी दौरान उनके को-पायलट ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई. इस दौरान विमान करीब 33 हजार फीट से तेजी से नीचे आया. करीब 30 सेकंड में विमान 17 हजार फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया.

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कॉकपिट से आ रही तेज आवाजों को सुनकर यात्री और क्रू मेंबर्स कॉकपिट में पहुंचे. पेशे से प्लंबर एक इजरायली यात्री ने कॉकपिट में पहुंचकर पायलट की मदद की. उसे विमान उड़ाने का अनुभव नहीं था. उसने को-पायलट को काबू करने में मदद की. इसके बाद प्लेन की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर कराई गई.

लैंडिंग के बाद कैप्टन स्मित मच्छार को तबूक के अस्पताल में एडमिट कराया गया. उनकी सर्जरी हुई और उनकी हालत स्थिर बताई गई है. वहीं को-पायलट को सऊदी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: 'कैप्टन स्मित मच्छार हीरो हैं', भारतीय पायलट की बहादुरी के मुरीद हुए पीएम मोदी

इस पूरी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने मच्छार की बहादुरी की तारीफ की है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें हीरो बताया है. ऐसे में एक साल पहले का उनका वह वीडियो अब उनकी बहादुरी से जोड़कर देखा जा रहा है.
 

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