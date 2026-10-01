Hara Bhara Soya Kebab: रोज वही पोहा-पराठा छोड़िए, ब्रेकफास्ट में बनाएं प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन के हरे-भरे कबाब, बच्चों को भी आएंगे पसंद

Hara Bhara Soya Kebab: सुबह के नाश्ते में रोज-रोज वही पोहा, उपमा या तेल-मसाले वाले पराठे खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं और कुछ नया, स्वादिष्ट और सेहतमंद तलाश रहे हैं तो सोयाबीन के हरे-भरे कबाब आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं. सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो बच्चों के विकास और बड़ों की दिनभर की एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है.

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जब सोयाबीन न्यूट्रिएंट्स को हरी मटर, पालक और चटपटे मसालों के साथ मिलाकर शैलो फ्राई किया जाता है, तो यह कबाब बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बेहद मखमली बनते हैं. स्वाद और सेहत का यह कॉम्बिनेशन बच्चों के टिफिन और सुबह की ग्रीन टी या चाय के साथ बेहद लाजवाब लगता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

1 कप सोया वड़ी (सोया चंक्स)

1 कप ताजी हरी मटर (उबली हुई)

1 कप ब्लांच की हुई पालक (उबले पानी में 2 मिनट डालकर ठंडे पानी में निकाली हुई)

2 मध्यम आकार के उबले हुए आलू (कद्दूकस किए हुए)

2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन या सत्तू (बाइंडिंग के लिए)

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

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1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला

1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच तेल या घी (शैलो फ्राई करने के लिए)

काजू के टुकड़े (सजावट के लिए)

बनाने की विधि:

सोया वड़ी को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें. जब वड़ी सॉफ्ट हो जाएं, तो उनका पूरा पानी हाथों से अच्छी तरह निचोड़ लें. अब इन्हें मिक्सी में डालकर दरदरा (कीमा जैसा) पीस लें.

ब्लांच की हुई पालक और उबली हरी मटर को भी मिक्सी में बिना पानी डाले दरदरा पीस लें.

एक बड़े बर्तन में दरदरा पिसा सोयाबीन, पालक-मटर का पेस्ट, कद्दूकस किया आलू, भुना बेसन, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया निकालें.

अब इसमें भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह हाथों से मिलाते हुए आटे जैसा डो तैयार कर लें. (अगर मिश्रण गीला लगे, तो 1 चम्मच भुना बेसन और मिला लें).

मिश्रण में से थोड़ा-सा हिस्सा लेकर गोल टिक्की या कबाब का आकार दें. कबाब के बीच में 1 काजू का टुकड़ा हल्का-सा दबाकर लगा दें.

एक नॉन-स्टिक तवे या पैन पर 1-2 चम्मच तेल/घी फैलाकर गर्म करें. अब कबाब को तवे पर रखें और मध्यम-धीमी आंच पर दोनों तरफ से क्रिस्पी और सुनहरा होने तक सेंक लें.

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तैयार हैं आपके गरमा-गरम, क्रिस्पी और न्यूट्रिशियस सोयाबीन के हरे-भरे कबाब! इन्हें हरी चटनी और टोमैटो केचप के साथ नाश्ते में परोसें.

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