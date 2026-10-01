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दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर... चपेट में बाइक-स्कार्पियो भी आई, एक की मौत, 5 घायल, 3 घंटे NH पर रहा जाम

मोतिहारी में देर रात दो तेज रफ्तार ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे की चपेट में एक बाइक और स्कॉर्पियो भी आ गई. दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर NH-27 जाम कर दिया. करीब तीन घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा.

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हादसे के बाद लोगों ने सड़क पर लगाया जाम. (Photo: Screengrab)
हादसे के बाद लोगों ने सड़क पर लगाया जाम. (Photo: Screengrab)

मोतिहारी में रात के अंधेरे में दो तेज रफ्तार ट्रक आमने-सामने आ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पास से गुजर रही बाइक और स्कॉर्पियो भी इसकी चपेट में आ गईं. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए. हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने शव को सड़क के बीच रखकर NH-27 जाम कर दिया. करीब तीन घंटे तक हाईवे पर गाड़ियों की कतार लगी रही.

घटना मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र की है. यहां चंडी माई स्थान के पास NH-28 पर दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत-बचाव में जुट गए. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं पांच लोग घायल बताए गए हैं. घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है.

motihari nh28 truck collision one dead five injured

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हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. इसके बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया. आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक का शव सड़क के बीच रख दिया और NH जाम कर दिया. देखते ही देखते हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई.

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रात के समय हुए इस जाम का असर काफी दूर तक देखने को मिला. करीब तीन घंटे तक NH पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा. वाहन चालक सड़क खुलने का इंतजार करते रहे. इधर, जाम की सूचना मिलते ही छतौनी और नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल भी बुलाया गया. पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश करती रही.

यह भी पढ़ें: उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था... 27 साल पहले भी हुआ था इजरायल प्लेन जैसा हादसा! तब क्या हुआ था?

अधिकारियों ने ग्रामीणों से सड़क खाली करने और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की अपील की. लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर मौके पर डटे रहे. काफी देर तक मान-मनौव्वल का दौर चलता रहा. आखिरकार पुलिस की काफी मशक्कत के बाद ग्रामीण शांत हुए. इसके बाद शव को सड़क से हटाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने यातायात सामान्य कराने की कोशिश शुरू की.

हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हुई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बाइक और स्कॉर्पियो के चपेट में आने से पांच लोग घायल हो गए. हादसे के बाद लगा तीन घंटे का जाम भी लोगों के लिए अलग परेशानी बन गया. फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, इसलिए पुलिस और प्रशासन की नजर उनकी स्थिति पर भी है. मृतक की पहचान और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाने के लिए पुलिस परिजनों से संपर्क कर रही है.

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