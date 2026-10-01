scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चित्रकूट: लिव-इन में रह रही महिला के साथ गैंगरेप, पड़ोसी बहला-फुसलाकर ले गया था जंगल

चित्रकूट के मानिकपुर में पति से विवाद के बाद बाहर निकली लिव-इन में रह रही महिला से तीन लोगों ने गैंगरेप किया. पड़ोसी छैला बहला-फुसलाकर उसे जंगल ले गया, जहां छुटकू और पुरुषोत्तम के साथ वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी छैला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

Advertisement
X
चित्रकूट में महिला से गैंगरेप (Representational Photo: ITG)
चित्रकूट में महिला से गैंगरेप (Representational Photo: ITG)

यूपी के चित्रकूट में लिव-इन में रह रही महिला के साथ तीन युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. पति से विवाद के बाद पड़ोसी युवक महिला को बहला-फुसलाकर जंगल ले गया था. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है.

पड़ोसी ने रची साजिश

पूरा मामला जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का है, जहां 30 सितंबर को लिव-इन में रह रही महिला के साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म किया.  पति का पहली पत्नी से विवाद सुलझाने के दौरान नाराज होकर बाहर निकली महिला को गांव के पड़ोसी छैला ने पति से मिलाने के बहाने बहलाया. वह महिला को रेलवे लाइन पार महुवा के पेड़ के पास ले गया, जहां पहले से मौजूद छुटकू और पुरुषोत्तम के साथ मिलकर तीनों ने बारी-बारी से वारदात को अंजाम दिया.

सम्बंधित ख़बरें

सिपाही ने बाइक से बचाई जान.(Photo: Akhilesh Kumar Sonekar/ITG)
एंबुलेंस रास्ते में हुई 'बीमार', सिपाही ने बाइक से मरीज को पहुंचाया अस्पताल
Best Places to Visit in Chitrakoot
'हनुमान अंश' के बाद चित्रकूट घूमने का है प्लान? मिस न करें ये 7 जगहें
बारिश के बाद रिहायशी इलाके में पहुंचा 15 फीट का अजगर
कर्वी क्षेत्र के रेंजर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. (Photo: ITG)
नाले के पास बैठा था 15 फीट का अजगर, देखने के लिए उमड़ी भीड़
चित्रकूट में सांप के काटने और समय पर इलाज ना मिलने से युवक की मौत हो गई.(Photo-Representative)
पहले सांप का जहर, फिर सिस्टम की लापरवाही! युवक की मौत पर NHRC सख्त

पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा, दो की तलाश

घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर पति को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में तहरीर दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और मुख्य आरोपी छैला को गिरफ्तार कर लिया. एसपी अरुण कुमार सिंह के अनुसार प्रारंभिक जांच में घटना सत्य पाई गई है. बाकी दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल कलेक्ट किए हैं.

Advertisement

एक अरेस्ट, दो फरार

बताया जा रहा है कि पति-पत्नी और रिलेशन शिप में रह रही 'वो' के बीच विवाद हुआ तो पड़ोसी युवक ने इसका फायदा उठाकर महिला को जंगल में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. इस कांड में उसके दो साथी भी शामिल थे. फिलहाल, पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी दो की तलाश में दबिश जारी है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    FD के नए नियम आज से लागू... बल्क डिपॉजिट और ₹3 करोड़ लिमिट, क्या आप पर होगा असर? |
    चित्रकूट: लिव-इन में रह रही महिला के साथ गैंगरेप, पड़ोसी बहला-फुसलाकर ले गया था जंगल |
    घर की सजावट पर छोटे शहरों के लोग क्यों कर रहे हैं लाखों रुपये खर्च |
    मनोज तिवारी की Ex वाइफ संग तोड़ी शादी, सिंगर का बड़ा ऐलान, बोला- 2 साल से... |
    चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल, 2 अक्टूबर से शुरू होगा मार्च |
    लापता डॉक्टर का एक्सप्रेस-वे पर कार में मिला शव... अंदर पड़ी थीं इंजेक्शन और दवाइयां, ओवरडोज की आशंका |
    फाइनल में पहुंची पाकिस्तान की टीम, अब भारत की बारी… क्या होगा महामुकाबला? |
    PM मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी को किया सलाम |
    बीरभूम में TMC नेता अनुब्रत मंडल के दफ्तर में तोड़फोड़, लाठी-डंडों के साथ घुसे हमलावर, Video |
    क्यों चर्चा में आया मेट्रो में लगा ये 'डिब्बा', लोग पूछ रहे इसकी क्या जरूरत
    Advertisement