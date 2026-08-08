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कौन है ये 13 साल का बच्चा जो JPSC प्रोटेस्ट में सरकार से कर रहा सवाल? इंग्लिश सुन हैरान हो जा रहे लोग    

झारखंड में सैकड़ों छात्र परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान 13 साल का क्लास 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा वायरल हो रहा है. जो न केवल सरकार से सीधा सवाल कर रहा है बल्कि फर्राटेदार में बात कर रहा है. इसे देखने के बाद लोग जंतर मंतर पर वायरल हुए इरफान को भी याद कर रहे है. लेकिन ऐसा क्या है जो लोग इस बच्चे की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. 

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कौन है 13 साल का ये लड़का?
कौन है 13 साल का ये लड़का?

झारखंड के रांची में छात्रों का प्रदर्शन अभी शांत नहीं हुआ है. स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हर द‍िन नया मोड़ आ रहा है. छात्र अपनी मांगों को लेकर अब भी अड़े हुए हैं. इस बीच तमाम वर्ग के लोग इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं. इसमें 13 साल का एक बच्चा भी शामिल है, जो क्लास 6 में पढ़ता है. बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर वायरल हुए इरफान की तरह ही ये बच्चा भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. प्रोटेस्ट में शामिल होकर यह न केवल सरकार से सीधा सवाल कर रहा है बल्कि इतनी फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहा है कि लोग उसे देखकर हैरान हो गए हैं. 

कौन है ये बच्चा? 

13 साल के इस बच्चे का नाम जैन इकदिस हैदर है और वह क्लास 6 में पढ़ाई करता है. बताया जा रहा है कि वो रांची का ही रहने वाला है और प्रोटेस्ट में अभ्यर्थियों का समर्थन करने आया है. वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने यहां पर बहुत सारी चीजें देखीं हैं. जब भी मैं फोन स्क्रॉल करता तो मुझे जंतर-मंतर पर बैठे छात्र दिख रहे थे. जिन छात्रों का पेपर लीक की वजह से दो-तीन साल बर्बाद हुआ है उन्हें देखकर मुझे लगा कि मुझे भी इस आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ऐसा इसलिए क्योंकि हम भी आगे चलकर फ्यूजर में इस तरह की परीक्षाएं देंगे. ऐसे में हमे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इस बच्चे ने आगे कहा कि, हम यूथ हैं और इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. हम अपनी सारी ख्वाहिशात को मार देते हैं और लगातार कई साल मेहनत करते हैं. इसके बाद भी अगर इस तरह की लीक सामने आती है, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा. 

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क्यों लोग कर रहे हैं पसंद? 

माना जा रहा है कि जैसे जंतर-मंतर पर अपने बोलने के अंदाज से वह वायरल हो गए थे, वैसे ही ये 13 साल का बच्चा भी वायरल हो गया है. उनके बोलने का एक्सेंट भी बेहद खास है और वह अंग्रेजी भी काफी फ्लूएंट तरीके से बोल रहा है. इतनी कम उम्र में वह जिस तरह सरकार से सवाल कर रहे हैं, ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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