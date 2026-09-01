दिल्ली नाबालिग गैंगरेप केस: रोते हुए बोली आरोपी की मां- 'मेरा बेटा...'

दिल्ली स्लीपर बस में नाबालिग लड़की से कथित गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार बस चालक कुलदीप की मां ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है. उन्होंने कहा,'मेरा बच्चा पूरी तरह निर्दोष है. उसे झूठा फंसाया जा रहा है.'

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कुलदीप की मां ने बताया कि उनके पति की दो महीने पहले हत्या कर दी गई थी. उन्हें शक है कि उन्हीं लोगों ने उनके बेटे को फंसाया है. उन्होंने सरकार से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा, 'कृपया मेरे बेटे को निर्दोष घोषित करें. उसका परिवार है, जिसमें बहुत छोटे बच्चे हैं. हम गरीब लोग हैं. अगर हमारे पास साधन होते तो हम दिल्ली जाकर अपनी बात रखते.'

दिल्ली-NCR में 16 साल की नाबालिग लड़की से चलती बस में ड्राइवर और कंडक्टर ने रेप किया. पुलिस के मुताबिक, भारी बारिश के बीच नोएडा जाने के लिए लिफ्ट देने के बाद दोनों ने वारदात को अंजाम दिया.

आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

घटना 4 अगस्त की रात बस की 47 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हुई. बस ग्रेटर नोएडा के परी चौक से पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट जा रही थी. पुलिस ने बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. वाहन को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. DCP नॉर्थ निहारिका भट्ट ने सोमवार को घटना की पुष्टि करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, 29 वर्षीय आरोपी संदीप का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़की 11वीं कक्षा की छात्रा है और मैनपुरी जिले की रहने वाली है. वह परिवार को बताए बिना नोएडा में अपने कजिन से मिलने के लिए निकली थी. भारी बारिश और अंधेरे के बीच वह गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुंच गई. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक खाली स्लीपर बस लड़की के इशारा करने पर रुकी. ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे बताया कि वे नोएडा सेक्टर 63 की ओर जा रहे हैं और उसे वहां छोड़ने की पेशकश की. लड़की के मुताबिक, बस चलने के कुछ देर बाद कंडक्टर ने उसके साथ अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए. इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ रेप किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी.

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