अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर पूर्व FBI एजेंट कमरान फरीदी ने कई बड़े दावे किए हैं. उन्होंने दाऊद की निजी जिंदगी से लेकर पाकिस्तान में उसके ठिकाने और काम करने के तरीके तक के बारे में कई अहम बातें बताई हैं. कमरान के दावों में दाऊद की कम उम्र की लड़की से शादी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को रात में फोन करने और एक बाबा की इजाजत के बिना कोई काम नहीं करने जैसी बातें शामिल हैं.

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कमरान फरीदी के मुताबिक, दाऊद इब्राहिम ने मुंबई से इस्लाम बाबा नाम के एक फकीर को पाकिस्तान बुलाया था. दाऊद और उसका गैंग इस बाबा से काफी प्रभावित था. कमरान का दावा है कि गैंग का कोई भी सदस्य कोई काम करने से पहले बाबा से इजाजत लेता था. बाबा की मंजूरी मिलने के बाद ही वे आगे बढ़ते थे. इस तरह दाऊद के कामकाज में इस फकीर की अहम भूमिका थी.

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कमरान ने दाऊद के पाकिस्तान के राजनीतिक परिवारों से संपर्क को लेकर भी दावा किया है. उनके मुताबिक, दाऊद ने एक बार अपना काम करवाने के लिए रात में आसिफ अली जरदारी को फोन करता था. दाऊद की शादी को लेकर भी कमरान ने कम उम्र की लड़की से शादी किए जाने का दावा किया है.

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भारत-पाकिस्तान तनाव बढ़ते ही बदलता है ठिकाना

दाऊद के पाकिस्तान में रहने और उसकी गतिविधियों को लेकर भी कमरान ने कई बातें कही हैं. उनका दावा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, दाऊद अपना ठिकाना बदल लेता है. वह दिन में कराची की सड़कों पर नहीं निकलता और केवल रात के समय ही बाहर आता है. कमरान के मुताबिक, दाऊद की सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्कता बरती जाती है.

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कमरान फरीदी ने दाऊद की गिरफ्तारी से जुड़े जाबेर मोतीवाला के मामले का भी जिक्र किया है. वहीं, मुंबई में दाऊद के पुराने घर मुसाफिरखाना को लेकर भी चर्चा है. यह मकान बीएमसी के रडार पर बताया जा रहा है और इसे गिराए जाने की बात सामने आई है.

कमरान ने फिल्म 'धुरंधर' में दाऊद को एक कमजोर और लाचार बूढ़े व्यक्ति के तौर पर दिखाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि दाऊद की असल जिंदगी और उसकी मौजूदा गतिविधियां फिल्म में दिखाई गई छवि से काफी अलग हैं. हालांकि, दाऊद की निजी जिंदगी, उसके संपर्कों और पाकिस्तान में उसके ठिकाने को लेकर ये सभी बातें कमरान फरीदी के दावे हैं.

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