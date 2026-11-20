'सुपर 30' के संस्थापक और जाने-माने गणितज्ञ आनंद कुमार इंडिया टुडे मास्टरक्लास में पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं और छात्रों के सवालों के खुलकर जवाब दिए. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने संघर्ष और पिता से जुड़े भावुक किस्से साझा किए, बल्कि यह भी बताया कि जीवन में एक मुकाम हासिल करने के बाद 'रिटायरमेंट' या 'शॉर्टकट' के बजाय आगे बढ़ते रहना क्यों जरूरी है.

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कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म का पहला दृश्य उन्हें चुनना हो तो वे क्या दिखाएंगे, तो आनंद कुमार अपने बचपन और पिता की यादों में खो गए.

जब पिता छूते थे पैर और देते थे 'बड़ा आदमी' बनने का विश्वास

आनंद कुमार ने बताया कि बचपन में उनके पिता ने कभी नंबरों, आईआईटी (IIT), नीट (NEET) या यूपीएससी (UPSC) का दबाव नहीं बनाया, बल्कि हमेशा यही कहा कि जो भी करो, बेहतरीन करो और बड़ा आदमी बनो.स्कूल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, "पिताजी सुबह 5 या 5:30 बजे उठ जाते थे और 6 बजने का इंतजार करते थे.

एक टूटी-सी टेबल पर दो कप चाय बनाकर रखते और फिर उठाते थे. हमारे संस्कार के मुताबिक हम पिताजी को प्रणाम करते थे, लेकिन उससे पहले ही वे मेरे पैर छूकर प्रणाम कर लेते थे. मैं शरमा जाता था, तो वे कहते थे कि एक न एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे, हो सकता है तब सब तुम्हारे पैर छुएं, शायद हम न रहें."

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उन्होंने कहा कि आज भले ही वे खुद को बड़ा आदमी न मानते हों, लेकिन जब लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में सम्मान देते हैं तो पिता की वही बातें उन्हें सबसे ज्यादा ताकत देती हैं. साथ ही उन्होंने निधि झा और प्रज्ञा वर्मा जैसी कई छात्राओं के उदाहरण दिए, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाई.

फिल्म के बाद 'कमाई' नहीं, 'फ्री प्लेटफॉर्म' क्यों चुना?

मास्टरक्लास में एक छात्र ने सवाल किया कि फिल्म बनने के बाद क्या उन्हें लगा कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? इस पर आनंद कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हुई है, बल्कि संघर्ष करके कुछ नया देने का दौर है.उन्होंने बताया कि फिल्म आने और पद्मश्री मिलने के बाद कई लोगों ने सलाह दी थी कि वे 200 या 500 रुपये के सस्ते कोर्स बेचें या फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाकर खूब पैसा कमा लें. लेकिन उन्होंने वह रास्ता नहीं चुना.

इसके बजाय उन्होंने 5 साल तक खुद को कमरे में बंद रखकर, मीडिया और बाहरी शोर से दूर रहकर, एक मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने पर मेहनत की ताकि बच्चों का गणित का डर खत्म हो और देश में अच्छे वैज्ञानिक व गणितज्ञ तैयार हों.

रिसोर्स कम हों तो न मानें हार: छात्रों को दिया मंत्र

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छात्रों और युवाओं से बातचीत में आनंद कुमार ने कहा कि संसाधनों की कमी से ज्यादा जरूरी यह है कि आपके भीतर जुनून कितना है. प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन से मजबूत बने रहना ही असली पहचान है.

प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो नंबर से चूक जाने वाले छात्रों को उन्होंने सलाह दी कि असफलता को कमजोरी या मजबूरी न मानें, बल्कि उसे चुनौती के तौर पर लें. उन्होंने कहा कि सुपर 30 के कई छात्र जो किसी वजह से आईआईटी नहीं जा पाए, वे भी आगे चलकर दूसरे क्षेत्रों में बेहद आगे निकले. अंत में उन्होंने युवाओं से कहा कि काम करते समय यह सोचें कि इसका बच्चों और युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी.

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