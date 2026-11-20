पुष्कर मेले में सिर्फ घोड़े ही नहीं, मुर्रा नस्ल के भैंसे भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते. इनकी भारी-भरकम कद-काठी, चमकदार शरीर और कीमत की चर्चा दूर-दूर तक होती है. खास बात यह है कि कुछ भैंसों की कीमत करोड़ों रुपये तक लगाई जाती है, लेकिन उनके मालिक उन्हें बेचने के बजाय उनके वीर्य से कमाई करना पसंद करते हैं.

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इन दिनों सोशल मीडिया पर पुष्कर मेले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें घोड़ों के साथ-साथ विशालकाय भैंसे भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. ऐसा ही एक भैंसा मध्य प्रदेश से आया है, जिसका नाम 'काला बादल' है. मालिक शैलेंद्र चौधरी के मुताबिक, महज 20 महीने की उम्र में इसका वजन करीब 760 किलो है. इसकी भारी-भरकम कद-काठी देखने के लिए मेले में लोगों की भीड़ जुट रही है. इसकी कीमत भी करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है.

करोड़ों में लगती है इन भैंसों की कीमत

पुष्कर मेले में मुर्रा नस्ल के भैंसों का आकर्षण नया नहीं है. पिछले कई सालों से ऐसे भैंसे मेले में पहुंचते रहे हैं, जिनकी कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. साल 2023 में हरियाणा के सिरसा से 'अनमोल' नाम का मुर्रा भैंसा पुष्कर मेले में पहुंचा था. उसके मालिक ने इसकी कीमत 11 करोड़ रुपये बताई थी और बाद में कुछ रिपोर्ट में ये कीमत और भी ज्यादा बताई गई. करीब 1570 किलो वजन वाले इस भैंसे को बेचने के बजाय मालिक ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. मालिक का दावा था कि अनमोल से अब तक करीब 150 बच्चे पैदा हो चुके हैं.

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आखिर क्यों बिकता है इन भैंसों का वीर्य?

दरअसल, मुर्रा भैंस को दूध उत्पादन के लिहाज से अच्छी नस्लों में गिना जाता है. हरियाणा और पंजाब के साथ देश के कई हिस्सों में इस नस्ल की मांग रहती है. पशुपालक चाहते हैं कि उनकी भैंसों की अगली पीढ़ी में भी दूध उत्पादन की अच्छी क्षमता और बेहतर शारीरिक गुण आएं. ऐसे में अच्छे वंश और बेहतर आनुवंशिक गुणों वाले मुर्रा भैंसों के वीर्य की मांग होती है.

इसमें भैंसे का वीर्य निकालकर उसे खास प्रक्रिया से जांचा और सुरक्षित किया जाता है. फिर इसे छोटी-छोटी स्ट्रॉ (Straw) में भरकर बेहद कम तापमान पर फ्रीज किया जाता है. बाद में कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन (Artificial Insemination) के जरिए इसका इस्तेमाल भैंसों के गर्भधारण के लिए किया जाता है. इस तकनीक से एक अच्छे नस्ल के भैंसे के आनुवंशिक गुणों को दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाना संभव होता है.

एक भैंसे के वीर्य से लाखों की कमाई!

पुष्कर मेले में आए अनमोल के मालिक ने साल 2023 में दावा किया था कि वह उसके वीर्य की एक डोज करीब 250 रुपये में बेचते हैं और महीने में लाखों रुपये का वीर्य बिक जाता है. वहीं, साल 2025 में एक भैंस मालिक ने बताया था कि उसके वीर्य की एक ट्यूब करीब 400 रुपये में बेची जाती है और इससे हर महीने 70 से 80 हजार रुपये तक की कमाई होती है. हालांकि, यह कमाई हर भैंसे के मामले में एक जैसी नहीं होती. यह उसकी नस्ल, प्रजनन क्षमता, वीर्य की गुणवत्ता और बाजार में उसकी मांग पर निर्भर करती है.

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यही वजह है कि पुष्कर मेले में पहुंचने वाले कुछ भैंसों के लिए करोड़ों रुपये की बोली लगने के बावजूद उनके मालिक उन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं होते. उनके लिए भैंसा सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की नस्ल सुधारने और कमाई का जरिया होता है. ऐसे में कई बार भैंसे की कीमत से ज्यादा उसकी ब्रीडिंग वैल्यू यानी प्रजनन क्षमता मायने रखती है.



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