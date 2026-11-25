'यू लुक लाइक अ प्रोफेसर', यह लाइन बिग बॉस के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन गई है. यह कमेंट काजी तौकीर ने नॉमिनेशन राउंड के दौरान मनीष गोयल को 'प्रोफेसर' कह दिया था. इस बात से परेशान होकर - और बाद में अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में खुलकर बात करते हुए. मनीष गोयल ने काजी को जवाब दिया, 'मैं नहीं हूं.' उनकी यह बहस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जल्द ही एक बड़ा ट्रेंड बन गई.

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नेटफ्लिक्स की 'मनी हाइस्ट' से प्रेरित रील्स से लेकर लिवरपूल FC द्वारा इस पल को रीक्रिएट करने तक, यह ऑडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. अब मनीष ने इस ट्रेंड पर अपना पहला रिएक्शन दिया है.

वायरल 'प्रोफेसर' रील्स पर दिया रिएक्शन

'वैरायटी इंडिया' के साथ एक इंटरव्यू में मनीष गोयल ने कहा, 'मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना ली है (हंसते हुए). मैं कभी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहा. जब मैं बिग बॉस 20 में गया, तब मेरे केवल 9,000 फॉलोअर्स थे और मैं उसी में काफी खुश था. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि आपका काम खुद बोलता है और काम से ही आपको और काम मिलता है. जब मैं घर वापस आया और मेरी बेटी ने मुझे ये सारी रील्स दिखाईं, तो मुझे यह सब बहुत ही कमाल का लगा.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मैंने 'मनी हाइस्ट' के किरदार 'द प्रोफेसर' (अल्वारो मोर्टे) के साथ बनी कुछ एडिट्स देखीं, जो बहुत शानदार थीं. आज सुबह ही मैंने ऐसी 10 एडिट्स देखीं. अब मुझे समझ आया कि सलमान सर किस बारे में बात कर रहे थे. लिवरपूल FC वाली रील देखकर तो मैं हैरान ही रह गया.'





बिग बॉस 20 छोड़ने पर मनीष गोयल

पैर में अचानक चोट लग जाने के कारण मनीष को शो छोड़ना पड़ा. उन्होंने खुद शो से बाहर होने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि शो के अहम आखिरी दिनों में शारीरिक रूप से परफॉर्म न कर पाने का जोखिम उठाने से बेहतर है कि वे शो से बाहर हो जाएं.

उन्होंने कहा कि बिग बॉस 20 के सफर को लेकर मिले रिस्पॉन्स से वे खुश हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी रील के 20 मिलियन (2 करोड़) से ज्यादा व्यूज पार करने पर भी खुशी जताई. 'कसौटी जिंदगी की' के इस एक्टर ने कहा कि वे मिले प्यार के लिए आभारी हैं और शो से बाहर निकलते समय सलमान खान द्वारा कहे गए अच्छे शब्दों की भी उन्होंने सराहना की.

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें खुशी है कि वे अपनी गरिमा और मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए शो से विदा ले रहे हैं.

काजी के बारे में क्या कहा?

मनीष ने काजी तौकीर के बारे में भी बात की. उन्होंने काजी की दिल को छू लेने वाली आवाज की तारीफ की और कहा कि वे हमेशा से उनके हुनर ​​की कद्र करते आए हैं. 'फेम गुरुकुल' स्टार के सफर का जिक्र करते हुए, उन्होंने बताया कि कलाकारों को सफलता अलग-अलग पड़ावों पर मिलती है; किसी को जल्दी पहचान मिल जाती है, तो किसी को अपने हक की कामयाबी के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है.

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