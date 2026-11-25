Hotel Room Safety Tips: होटल में चेक-इन करते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले अपना सामान रखते हैं, AC चलाते हैं और आराम करने लगते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कमरे में आप कुछ दिनों के लिए ठहरने जा रहे हैं, वहां आपकी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है? आजकल आए दिन न्यूज में कपल के प्राइवेट वीडियो लीक होने की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसे लेकर लोग अब अलर्ट भी हो गए हैं. इस वजह से मिरर, अलमारी, लाइट और एसी में कैमरा जाते ही चेक करने लगते हैं, मगर उसी कमरे में अपनी आंखों के सामने लगी एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं.

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हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इसी सवाल को लेकर नई बहस छेड़ दी है. इसमें रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल हनी बख्शी होटल में ठहरने वालों को कुछ ऐसी सलाह देते नजर आ रहे हैं, जिन्हें सुनकर लोग हैरान हैं.

होटल के TV पर डाल दें बड़ा टॉवल

हाल ही में ANI पॉडकास्ट में कर्नल हनी बख्शी ने होटल में पहुंचते ही सबसे पहले कमरे के TV को ढकने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि बाथरूम में जाकर सबसे बड़ा टॉवल लें और उसे TV के ऊपर डाल दें.

उनके मुताबिक, नहाकर बाहर निकलते समय आपकी प्राइवेसी से समझौता हो सकता है. इसलिए कमरे में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर सावधान रहना जरूरी है. हालांकि, हर होटल के TV में कैमरा नहीं होता और सिर्फ TV को ढकने से कमरे में मौजूद दूसरे संभावित कैमरों का खतरा खत्म नहीं होता.

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फोन को लेकर भी सलाह

कर्नल बख्शी ने सिर्फ TV ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि रात को सोते समय अपना फोन ड्रॉअर के अंदर रखकर सोना चाहिए.

उनका कहना है कि आपकी पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है. इसलिए होटल में ठहरते समय अपनी सुरक्षा के साथ-साथ फोन और उसमें मौजूद निजी जानकारियों का भी ध्यान रखना चाहिए.

कौन हैं कर्नल हनी बख्शी?

कर्नल हनी बख्शी भारतीय सेना की टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन (TSD) के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं. यह यूनिट 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद बनाई गई थी. इसका काम खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी से जुड़े ऑपरेशंस से था.

यही वजह है कि होटल में सुरक्षा को लेकर उनकी सलाह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. कई लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ यूजर्स इसे जरूरत से ज्यादा सतर्क रहने वाली सलाह बता रहे हैं.

क्या TV और दूसरे डिवाइस से हो सकती है जासूसी?

आजकल कई होटल के कमरों में स्मार्ट TV और दूसरे इंटरनेट से जुड़े डिवाइस मौजूद होते हैं. कुछ स्मार्ट TV में वॉयस कमांड के लिए माइक्रोफोन भी होता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर TV के जरिए आपकी बातें सुनी जा रही हैं.

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दूसरी तरफ, हिडन कैमरे को लेकर चिंता पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है. छोटे कैमरे अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सजावटी सामान में छिपाए जा सकते हैं. इसलिए होटल के कमरे में पहुंचने के बाद आसपास की चीजों पर एक नजर डालना समझदारी है.

होटल में रुकते ही अपनाएं ये 5 सावधानियां

होटल में ठहरने के दौरान घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी प्राइवेसी को लेकर कुछ छोटी-छोटी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए.

1. कमरे की अच्छी तरह जांच करें: TV, घड़ी, चार्जर, स्मोक डिटेक्टर और AC के आसपास किसी असामान्य डिवाइस या छोटे छेद पर ध्यान दें.

2. संदिग्ध डिवाइस को नजरअंदाज न करें: अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान असामान्य जगह पर लगा दिखे, तो होटल मैनेजमेंट से उसको चेक करवाएं.

3. स्मार्ट डिवाइस से रहें सतर्क: स्मार्ट TV में कैमरा या माइक्रोफोन होने पर उसकी सेटिंग्स चेक करें. जरूरत न हो तो कैमरा कवर करें.

4. पब्लिक वाई-फाई पर सावधानी बरतें: होटल के फ्री वाई-फाई पर बैंकिंग और संवेदनशील काम करने से बचें. जरूरी होने पर सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करें.

5. दरवाजे का लॉक चेक करें: कमरे में आने के बाद दरवाजे का लॉक, डेडबोल्ट और सेफ्टी लैच ठीक से चेक करें.

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