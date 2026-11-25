पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. पार्टी ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर बीजेपी में आए छह राज्यसभा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है. इन सांसदों को पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से अपनी पसंद के इलाके चुनने को कहा गया है.

और पढ़ें

इन लोकसभा क्षेत्रों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर वे चुनावी रणनीति और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे. इस टीम में राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं.

13 लोकसभा क्षेत्रों में से चुनेंगे अपना इलाका

बीजेपी ने इन सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी करने का टास्क दिया है. उन्हें बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव प्रचार के मुद्दे तय करने तक की जिम्मेदारी दी जाएगी. सोशल मीडिया कैंपेन और प्रचार सामग्री की व्यवस्था भी इनके जिम्मे होगी.

पार्टी हर सांसद की भूमिका और उसके काम पर नजर रखेगी. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आगे पार्टी में उन्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, यह उनके चुनावी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा.

यह भी पढ़ें: पंजाब चुनाव के लिए BJP की 16 सदस्यीय समिति, केवल सिंह ढिल्लों बने प्रमुख

Advertisement

राघव चड्ढा और हरभजन सिंह करेंगे प्रचार

बीजेपी राघव चड्ढा और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी कर रही है. दोनों को पार्टी के घोषणापत्र से जुड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है. राजिंदर गुप्ता भी घोषणापत्र समिति का हिस्सा हैं.

वहीं, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और विक्रमजीत साहनी को चार्जशीट समिति में शामिल किया गया है. यह समिति पंजाब की AAP सरकार के खिलाफ आरोपों और मुद्दों को तैयार करेगी. संदीप पाठक को दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने वाली ज्वाइनिंग समिति में भी जगह दी गई है. उन्हें संभावित उम्मीदवारों की तलाश और सर्वे कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है.

अशोक मित्तल और राजिंदर गुप्ता को खास इलाके

सूत्रों के मुताबिक, अशोक मित्तल को जालंधर, लुधियाना और होशियारपुर लोकसभा क्षेत्रों की 14 हिंदू बहुल विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, राजिंदर गुप्ता लुधियाना लोकसभा क्षेत्र की बाकी विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रबंधन देखेंगे. राघव चड्ढा को भी चुनाव से जुड़े कुछ अहम काम सौंपे गए हैं.

यह भी पढ़ें: पंजाब में क्या खोई हुई सियासी जमीन हासिल कर पाएगा अकाली दल-BJP गठबंधन?

इस साल अप्रैल में AAP के सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था. इनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता शामिल थे. स्वाति मालीवाल दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि बाकी छह पंजाब से सांसद बने थे.

Advertisement

बीजेपी अब इन्हीं छह सांसदों के अनुभव और पंजाब में उनके संपर्क का इस्तेमाल 2027 के विधानसभा चुनाव में करना चाहती है. पार्टी ने चुनावी तैयारी के लिए इन नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया है.

---- समाप्त ----