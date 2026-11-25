जेन जी का ब्यूटी ट्रेंड बाकी पीढ़ियोंसे थोड़ा अलग है. जहां पहले मेकअप में फाउंडेशन, कंसीलर और कई प्रोडक्ट्स की लेयर्स लगाई जाती थीं, वहीं आज के युवा कम मेकअप में भी स्टाइलिश दिखना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर क्लीन गर्ल एस्थेटिक और नौ-मेकअप लुक का क्रेज भी इसी का हिस्सा है. इसमें चेहरा ऐसा दिखता है जैसे आपने कुछ लगाया ही न हो, लेकिन हर छोटी चीज पर ध्यान दिया गया हो. अगर आप भी जेन जी की तरह ये लुक पाना चाहते हैं, तो ये 7 तरीके आजमा सकती हैं.

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1. स्किन को बनाएं अपना बेस

जेन जी के इस लुक में फाउंडेशन से ज्यादा अच्छी स्किनकेयर पर ध्यान दिया जाता है. चेहरे को साफ रखें और मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें.

2. हैवी फाउंडेशन को कहें टाटा

पूरे चेहरे पर फाउंडेशन लगाने के बजाय जहां जरूरत हो, वहां थोड़ा कंसीलर लगाएं. इससे चेहरा नेचुरल दिखेगा.

3. ग्लॉसी स्किन है जरूरी

चेहरे पर हल्का ग्लो पाने के लिए हाइड्रेटिंग स्किनकेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें. चमकती त्वचा इस लुक को और खूबसूरत बनाती है.

4. क्रीम ब्लश से पाएं रोजी चीक्स

पिंक या पीच शेड का क्रीम ब्लश गालों पर हल्के हाथों से लगाएं. इससे चेहरे पर नेचुरल गुलाबी रंगत आएगी.

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5. लिप टिंट से दें सॉफ्ट लुक

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डार्क लिपस्टिक की जगह लिप टिंट या टिंटेड लिप बाम लगाएं. जेन जी के इस लुक में हल्के रंग वाले होंठ काफी पसंद किए जाते हैं.

6. फ्लफी आइब्रो को करें फ्लॉन्ट

आइब्रो को बहुत ज्यादा पतला या डार्क दिखाने के बजाय आइब्रो जेल से हल्का सेट करें. इससे चेहरा सॉफ्ट दिखता है.

7. मस्कारा से दें फाइनल टच

पलकों पर हल्का मस्कारा लगाएं और आंखों को नेचुरल रहने दें. इससे बिना ज्यादा मेहनत किए आपका लुक पूरा हो जाएगा.

आखिर में जेन जी के नो-मेकअप लुक का फंडा बिल्कुल साफ है- मेकअप ऐसा हो, जो दिखे कम और खूबसूरती को निखारे ज्यादा. साथ ही कभी मेअप लगाकर चेहरे पर हैवीनेस ना फील हो और कम से कम मेकअप के साथ एलीगेंट लगा जा सकें.

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