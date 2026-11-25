शादी की खुशियों के बीच घर लौट रहे पांच दोस्तों का सफर रास्ते में ही दर्दनाक हादसे में बदल गया. राजस्थान के बहरोड़ में दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर बुधवार तड़के उनकी कार आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए.

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हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं. यह हादसा बहरोड़ इलाके में दहमी फ्लाईओवर के पास हुआ. तीनों मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे और शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, पांचों युवक बहरोड़ के भागवाड़ी से अपने गांव मुंडनवाड़ा लौट रहे थे. इसी दौरान दहमी फ्लाईओवर के पास उनकी कार आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगाए थे, जिसके बाद कार का ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार पीछे से ट्रेलर में जा घुसी.

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टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. उसमें बैठे लोग अंदर फंस गए. सड़क से गुजर रहे लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया.

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तीनों मृतक मुंडनवाड़ा गांव के रहने वाले थे

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान हरीश कुमार यादव (27), देवेंद्र प्रजापत (24) और हेमंत प्रजापत (25) के रूप में हुई है. तीनों मुंडनवाड़ा गांव के रहने वाले थे. हादसे में घायल हुए दो युवकों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने तीनों शवों को बहरोड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. बुधवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए.

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