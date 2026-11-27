मध्य प्रदेश के रतलाम में 8 लाख 15 हजार 510 रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिस ड्राइवर पर व्यापारी ने भरोसा करके उसे अपने साथ कलेक्शन के लिए ले गया था, वही लूट की साजिश का मास्टरमाइंड निकला. उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर व्यापारी को लूटने की योजना बनाई थी. कर्ज के बोझ से परेशान तीनों दोस्तों ने कर्ज चुकाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने तकनीकी जांच और CCTV फुटेज की मदद से महज 10 दिनों में मामले का खुलासा कर दिया.

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पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 6 लाख 21 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, काले रंग का बैग, कलेक्शन से जुड़े दस्तावेज और डायरी भी जब्त की गई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने आपसी तालमेल से इस वारदात को अंजाम दिया था और ड्राइवर ने अपने साथियों को इशारों के जरिए लूट की जानकारी दी थी.

पुलिस के मुताबिक, 19 नवंबर 2026 को इंदौर निवासी 34 वर्षीय हर्षित चंदाना ने रतलाम के स्टेशन रोड थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी. हर्षित कन्फेक्शनरी मार्केटिंग का कारोबार करते हैं. वह रतलाम, मंदसौर, नीमच और आसपास के इलाकों से व्यापारिक भुगतान का कलेक्शन करते हैं. घटना वाले दिन भी वह इसी काम से निकले थे और उनके साथ उनका ड्राइवर गजानंद उर्फ गोलू भिड़े मौजूद था.

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हर्षित अपने ड्राइवर के साथ कार से इंदौर से मंदसौर और नीमच गए थे. दोनों ने अलग-अलग जगहों से कुल 8 लाख 15 हजार 510 रुपये का कलेक्शन किया था. इसके बाद दोनों कार से इंदौर लौट रहे थे. इसी दौरान महू-नीमच रोड पर महिंद्रा शोरूम के सामने मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद हर्षित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

लूट की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर विशेष जांच टीमें गठित की गईं. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास ही नहीं, बल्कि वारदात से जुड़े संभावित रास्तों और इलाकों में भी जांच की. घटनास्थल से लेकर करीब 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में 400 से 500 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल और आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए लगातार निगरानी रखी.

इस जांच में साइबर सेल की भी मदद ली गई. साइबर सेल ने घटनास्थल का PSTN डेटा जुटाया और उस दौरान इलाके में सक्रिय मोबाइल कनेक्शन और संदिग्ध संपर्कों की पड़ताल की. पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ से मिले इनपुट को आपस में जोड़कर जांच आगे बढ़ाई. इसी दौरान व्यापारी के ड्राइवर गजानंद उर्फ गोलू भिड़े की भूमिका संदिग्ध नजर आने लगी.

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जांच के दौरान पुलिस ने गजानंद से घटना के समय और उसके बाद की गतिविधियों को लेकर पूछताछ की. उसके जवाब पुलिस को संतोषजनक नहीं लगे. इसके बाद पुलिस ने उसके संपर्कों और गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. जांच में पता चला कि गजानंद अपने दो दोस्तों चेतन मंडलोई और राजकुमार रायकवार के लगातार संपर्क में था. दोनों दोस्तों के साथ उसकी नजदीकियों और संदिग्ध गतिविधियों ने पुलिस का शक और मजबूत कर दिया.

इसके बाद पुलिस की एक टीम ने इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में दबिश दी और चेतन मंडलोई तथा राजकुमार रायकवार को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने गजानंद के साथ मिलकर लूट की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की. इसके बाद पुलिस ने व्यापारी के ड्राइवर गजानंद उर्फ गोलू भिड़े को भी गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि गजानंद ने ही अपने दोनों दोस्तों को इशारों के जरिए वारदात को अंजाम देने में मदद की थी.

पुलिस की जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी कर्ज के बोझ से परेशान थे. कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने लूट की साजिश रची और अपने ही परिचित व्यापारी को निशाना बनाया. इस योजना में व्यापारी के ड्राइवर गजानंद ने अहम भूमिका निभाई. उसे व्यापारी के आने-जाने और कलेक्शन की जानकारी थी. इसी जानकारी का इस्तेमाल कर उसने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई.

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वारदात के दौरान गजानंद ने इशारों के जरिए अपने साथियों की मदद की. इसके बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों आरोपियों ने व्यापारी की कार के पास पहुंचकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया. इस तरह व्यापारी को बाहर से आए बदमाशों ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही ड्राइवर और उसके दोस्तों ने निशाना बनाया. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की रकम और वारदात में इस्तेमाल सामान बरामद किया है.

कौन हैं गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी?

रतलाम पुलिस ने इस मामले में इंदौर निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें व्यापारी का ड्राइवर और उसके दो दोस्त शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:

- चेतन पिता कमल मंडलोई (26) निवासी द्वारकापुरी, इंदौर. पेशे से मैकेनिक.

- राजकुमार पिता जीवनलाल रायकवार (37) निवासी बीजलपुर, इंदौर.

- गजानंद उर्फ गोलू पिता विष्णु भिड़े (33) निवासी रंगवासा, राऊ, इंदौर. फरियादी हर्षित चंदाना का ड्राइवर.

6.21 लाख रुपये और बाइक जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 6 लाख 21 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा काले रंग का बैग, कलेक्शन से संबंधित दस्तावेज और एक डायरी भी जब्त की गई है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लाल-काले रंग की TVS Apache मोटरसाइकिल भी बरामद की है. इस बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर MP-09-AJ-8246 है और इसकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये बताई गई है.

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इस तरह पुलिस ने कुल 8 लाख 15 हजार 510 रुपये की लूट के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, बरामद नकदी 6 लाख 21 हजार रुपये है, यानी लूटी गई पूरी रकम अभी बरामद नहीं हुई है. पुलिस की तकनीकी जांच, CCTV फुटेज और लगातार निगरानी के चलते महज 10 दिनों में इस वारदात का खुलासा हुआ. मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि व्यापारी की रकम लुटवाने की साजिश किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके अपने ड्राइवर ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर रची थी.

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