तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भेजी है. चिट्ठी का मकसद पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी का निलंबन खत्म कराना है. यह चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी गई है, जब लोकसभा की बैठक फिर से शुरू होने वाली है.

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अभिषेक बनर्जी ने चिट्ठी में बताया है कि संसद का सत्र 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था. संसद की भाषा में इसे "सत्र का साइन डाई स्थगित होना" कहा जाता है. इसका मतलब है कि कार्यवाही रोक दी गई और दोबारा बैठने की कोई तारीख उस समय तय नहीं की गई. लेकिन एक अहम बात यह है कि सत्र का प्रोरोग यानी सत्रावसान नहीं किया गया है. सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को औपचारिक रूप से पूरी तरह खत्म कर देना.

अभिषेक के मुताबिक सत्र का सत्रावसान न होने की वजह से कल्याण बनर्जी का निलंबन अब भी चालू है. यानी सत्र भले ही स्थगित हो गया हो, पर निलंबन अपने आप खत्म नहीं हुआ है. अब लोकसभा 30 नवंबर को दोबारा बैठने वाली है. इसके बावजूद अगर निलंबन जारी रहा, तो कल्याण बनर्जी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

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अभिषेक ने पत्र में यह भी कहा है कि निलंबन जारी रहने से कल्याण बनर्जी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएंगे. वे जनता के चुने हुए सांसद हैं और एआईटीसी के चीफ व्हिप भी हैं. चीफ व्हिप का काम संसद के कामकाज में पार्टी की भागीदारी को आपसी तालमेल से चलाना होता है. निलंबन के कारण वे यह काम भी नहीं कर पाएंगे.

अपनी मांग के पक्ष में अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर का ध्यान लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 374(2) की ओर दिलाया है. इस नियम में साफ लिखा है कि सदन किसी भी समय, प्रस्ताव आने पर, किसी सदस्य का निलंबन खत्म करने का फैसला कर सकता है.

कुल मिलाकर अभिषेक की मांग यह है कि सदन के दोबारा बैठने से पहले कल्याण बनर्जी का निलंबन खत्म हो, ताकि वे कार्यवाही में हिस्सा ले सकें और पार्टी की जिम्मेदारी निभा सकें.

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