सोशल मीडिया पर हुआ पेट्रोल लंगर का ऐलान, बारिश में भी लगी बाइक वालों की लाइन

चंडीगढ़ में सोशल मीडिया पर पेट्रोल लंगर का ऐलान किए जाने पर भारी बारिश में भी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इस जगह पर लोगों को मुफ्त पेट्रोल के कूपन दिए जाएंगे. इसी उम्मीद में लोग भारी बारिश के बीच भी लाइन में खड़े रहे. लेकिन उन्हें कोई कूपन नहीं मिला.

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मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में राकेश त्रेहान(जिन्हें राजा डी किंग के नाम से जाना जाता है) ने कहा कि उन्होंने 18 अगस्त को पेट्रोल लंगर करने का प्लान बनाया था. लेकिन बारिश के कारण इसे टाल दिया. उनका कहना है कि वे नहीं चाहते थे कि बारिश में लोग परेशान हों इसलिए उन्होंने इस फैसले को टाल दिया.

राकेश त्रेहान उर्फ़ 'राजा दी किंग' की टीम के एक सदस्य ने मंगलवार को कहा था कि वे सभी को कूपन वितरित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. चंडीगढ़ सेक्टर 10 के पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने दावा किया कि उन्हें मुफ्त पेट्रोल नहीं मिला. एक महिला ने बताया कि वह इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने के बाद यहां पेट्रोल लेने आई थी लेकिन अटेंडेंट ने पेट्रोल देने से साफ मना कर दिया. महिला के मुताबिक, सिर्फ 10-15 लोगों को ही मुफ्त कूपन दिए गए.

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मौके पर पहुंचे एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह करीब दो घंटे तक लाइन में खड़ा रहा लेकिन उसे भी पेट्रोल नहीं मिला. उसने दावा किया कि लोगों से शनिवार या रविवार को आने के लिए कहा गया है.

सोशल मीडिया पर भी इस पेट्रोल लंगर का वीडियो काफी वायरल हुआ. इसमें लोग भारी बारिश के बीच पेट्रोल पंप पर लाइन में लगे नजर आए. इंस्टाग्राम पर वीडियो में पेट्रोल लंगर का ऐलान हुआ था, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल लेने पहुंचे. हालांकि किसी को भी मुफ्त पेट्रोल नहीं दिया गया.

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