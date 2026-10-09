By-Election Results 2026 Live: उपचुनाव में BJP का जलवा दिखेगा या दूसरी पार्टियां देंगी टक्कर? 6 सीटों के नतीजे थोड़ी देर में

आज 9 अक्टूबर को चार जगहों के मतदाताओं का फैसला सामने आने वाला है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम की छह सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज होगी, जिसमें पांच विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट शामिल हैं. नंदीग्राम, रेजीनगर, मदुरंतकम, धारापुरम, थट्टनचावडी और नगांव के नतीजे बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच अहम माने जा रहे हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक इन सभी सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान हुआ था.

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सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की. यहां नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर वोट पड़े थे. नंदीग्राम को इस उपचुनाव की सबसे चर्चित सीटों में गिना जा रहा है, इसलिए नतीजे को लेकर उत्सुकता भी यहीं सबसे ज्यादा है.

अब दक्षिण की तरफ चलें तो तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम सीटों पर उपचुनाव हुआ है. ये दोनों विधानसभा सीटें आरक्षित हैं. वहीं पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट पर भी वोट डाले गए. इन तीनों सीटों के नतीजे वहां के सत्तारूढ़ दलों के लिए अहम माने जा रहे हैं.

पूर्वोत्तर में असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हुआ था. छह सीटों में यही अकेली लोकसभा सीट है, इसलिए यहां के मुकाबले पर भी सबकी नजर रहेगी. बाकी पांचों सीटें विधानसभा की हैं.

गिनती आज ही शुरू होगी और सबसे पहले शुरुआती रुझान सामने आएंगे. इन रुझानों से यह दिखने लगेगा कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए है और कौन पीछे चल रहा है. जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, तस्वीर साफ होती जाएगी और आखिर में जीत और हार का एलान होगा.

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नंदीग्राम से नगांव तक किसका दबदबा कायम रहता है और किसे झटका लगता है, इसका जवाब आज मिल जाएगा. कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं और इसी वजह से इन नतीजों को अहम माना जा रहा है.

आंकड़ों में देखें तो पश्चिम बंगाल की दो, तमिलनाडु की दो, पुडुचेरी की एक और असम की एक सीट पर नतीजे आने हैं. इनमें से पांच सीटें विधानसभा की और एक सीट लोकसभा की है. सभी जगह मतदान 6 अक्टूबर को हुआ था और गिनती के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी.

इस लाइव कॉपी में वोटों की गिनती, शुरुआती रुझान, आगे और पीछे चल रहे उम्मीदवार, जीत हार और सभी छह सीटों के ताजा अपडेट मिलते रहेंगे.

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