Bypoll Results 2026 LIVE: नंदीग्राम-रेजीनगर में क्या BJP को चुनौती दे पाएगी ममता, उपचुनाव के 6 सीटों के नतीजे थोड़ी देर में

देश की छह सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज यानी 9 अक्टूबर शुक्रवार को आएंगे. इन छह सीटों में पांच विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट शामिल हैं. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टनचावडी और असम की नगांव लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती होगी. सभी सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले गए थे. इन नतीजों को कई राज्यों में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच अहम माना जा रहा है.

इस बार पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम की कुल छह सीटों पर मतदान हुआ. पश्चिम बंगाल में दो विधानसभा सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर पर वोटिंग हुई थी. इनमें नंदीग्राम को सबसे चर्चित सीटों में गिना जा रहा है, इसलिए सबकी नजर इसी सीट पर टिकी है.

तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ. ये दोनों सीटें आरक्षित हैं. पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट का नतीजा भी अहम माना जा रहा है. तमिलनाडु और पुडुचेरी की इन तीनों सीटों के नतीजे सत्तारूढ़ दलों के लिए महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं.

असम की नगांव लोकसभा सीट इस उपचुनाव की अकेली लोकसभा सीट है. यहां के मुकाबले पर भी सबकी नजर रहेगी. बाकी सभी पांच सीटें विधानसभा की हैं.

मतगणना आज थोड़ी देर में शुरू होगी. गिनती शुरू होने के बाद पहले रुझान आएंगे, जिनसे पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार आगे है और कौन पीछे चल रहा है. इसके बाद धीरे धीरे साफ होगा कि किस सीट पर किसकी जीत हुई और किसे हार मिली. नंदीग्राम से नगांव तक किसका दबदबा कायम रहता है और किसे झटका लगता है, इसका फैसला आज हो जाएगा.

कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की दो, तमिलनाडु की दो, पुडुचेरी की एक और असम की एक सीट पर आज जनता का फैसला सामने आएगा. यही वजह है कि आज का दिन इन राज्यों की राजनीति के लिए अहम है.

इस लाइव ब्लॉग में वोटों की गिनती, शुरुआती रुझान, बढ़त बनाने वाले और पीछे चल रहे उम्मीदवार, जीत हार और सभी छह सीटों से जुड़े ताजा अपडेट मिलते रहेंगे.