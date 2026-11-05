Rakul Preet V/s Sai Pallavi: शूर्पणखा बनीं रकुल ने लूटी वाहवाही, एक्टिंग-ब्यूटी के मुरीद हुए लोग, पीछे छूटीं साई पल्लवी!

नितेश तिवारी की रामायण ने आते ही ऑडियंस का दिल जीत लिया है. कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है. इंटरनेट रिएक्शन के मुताबिक, हीरोइनों में रकुल प्रीत सिंह ने लाइमलाइट लूट ली है. फिल्म में रकुल ने शूर्पणखा का रोल प्ले किया है. उनकी एक्टिंग पब्लिक रिव्यू में टॉप क्लास बताई जा रही है. वहीं सीता के रोल में दिखीं साई पल्लवी की धाक थोड़ी कम दिखी है.

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रकुल की एक्टिंग ने जीता दिल

रकुल की एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस की सराहना हो रही है. यूजर्स शूर्पणखा के रोल में रकुल की खूबसूरती देखकर दंग हैं. लोगों का कहना है रकुल हर फ्रेम और इमोशंस को पर्दे पर दिखाते हुए जमी हैं. शख्स ने लिखा- रकुल मूवी में पावर और ग्रेस लेकर आई हैं. दूसरे ने कहा- शूर्पणखा के रोल में रकुल की कास्टिंग दमदार हैं. यूजर्स का कहना है कि रकुल को इग्नोर करना असंभव है. लोगों के मुताबिक, रकुल अब तक की सबसे खूबसूरत राक्षसी हैं. शख्स ने लिखा- रकुल ने लिमिटेड टाइम स्क्रीन में अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से समां बांध दिया.

Rakul Preet Singh's glimpse as Shurpanakha in Ramayana: Part 1 is one of those moments. Every frame hints at the intensity, mystery, and complexity of a character whose journey is set to shape the epic in unforgettable ways. A first look that's impossible to ignore https://t.co/3DcabPmdg5 — Rakul preet_Lover 💕 (@RakulLover) August 1, 2026

Rakul Preet Singh as Surpanakha in #Ramayana is the most beautiful Rakshasi so far 😂❤️ https://t.co/4drBuANn3O Advertisement मूवी के एक सीन में साई युद्ध करती, तलवारबाजी करती नजर आई हैं. इस सीन को देखकर भी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. उनका कहना है भगवान राम कभी अपनी सीता को युद्धभूमि पर जाने नहीं देंगे. ये गलत दिखाया गया है. — 𝐑𝐮𝐠𝐠𝐚 (@LoyalYashFan) July 31, 2026

watching rakul preet singh as surpanakha in ramayana made me realize i have a thing for baddies 😭 https://t.co/3n7W8v6C8p — komolika (@Ichanpyaari) July 30, 2026

Ye kiya Kar Diya yaar 🙏 #Ramayana https://t.co/AACitdqTgU — Filmy Telling (@filmytelling) November 4, 2026

पीछे रह गईं साई पल्लवी!

वहीं साई के काम को मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं. कुछ लोगों को उनमें कमी दिखी है. यूजर्स का मानना है कि मां सीता के रोल में साई का काम अच्छा है. लेकिन वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई हैं. रणबीर कपूर संग उनकी केमिस्ट्री पर भी सवाल उठे हैं. लोगों का कहना है दोनों का तालमेल दिल की नहीं छूता है. उनकी जोड़ी मैजिकल नहीं दिखती है. साई की कास्टिंग और उनके सीन्स पर भी सवाल उठे हैं.

Sai Pallavi as Sita is arguably the worst casting choice in Indian cinema history. She completely lacks the divine aura, majesty, and screen presence required for such a sacred role. #Ramayana #SaiPallavi — World Trader (@Worldtrader1983) October 30, 2026

Uhhhh Lord Rama fought the whole army alone on his own ...the description of the fight in the Ramayana is brutal. He was covered in the blood of those demons. Maa Sita was feminine and Lord Ram would never let her enter the battlefield. — Shree 🪔 (@Sidhuunoob) October 17, 2026

Another fraud from #Ramayana or should I say Scamyana We're seeing Sita Maa fight here, helping Shri Ram fight 14,000 demon army of Khar & Dushan, while according to scriptures Shri Ram fought all of them alone sending Lakshman & Sita Maa away. https://t.co/VewtEiDUfM — King Prabhas 3.0ᴿᴱᴮᴱᴸᵂᴼᴼᴰ #OneBadHabit (@sar32646) November 3, 2026

हालांकि सीता की एक्टिंग की कईयों ने तारीफ भी की है. उनकी सादगी को लोगों ने सराहा है. रणबीर संग केमिस्ट्री जरूर उनकी खटकी. लेकिन रोल में सिंपलिसिटी और रियलिस्टिक अप्रोच लाने में वो कामयाब रही हैं.

आपको साई और रकुल में से किसका एक्ट अच्छा लगा?



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