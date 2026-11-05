शेयर बाजार बमबम, लेकिन ये चर्चित शेयर हुआ क्रैश, अचानक 17% टूटा!

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को शानदार तेजी पर कारोबार कर रहा है, जिसमें बहुत से शेयरों में अच्‍छी तेजी दिखाई है. हालांकि, इसके बाद भी एक शेयर में भारी गिरावट आई है. PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर गुरुवार के कारोबार में 16.28 प्रतिशत गिरकर 52 हफ़्ते के सबसे निचले स्तर 1,830.90 रुपये पर आ गए, क्योंकि एग्रोकेमिकल कंपनी ने अपनी सितंबर तिमाही (Q2 FY27) की कमाई में भारी गिरावट की जानकारी दी है.

और पढ़ें

कंपनी ने बुधवार को बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजों की घोषणा की. खबर लिखे जाने तक यह शेयर 17.15% टूटकर 1812 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था, जिससे इस साल अब तक (YTD) इसका नुकसान 43.71 प्रतिशत हो गया.

इस शेयर में ट्रेडिंग एक्टिविटी काफी ज़्यादा थी, BSE पर 3.17 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ , जबकि दो हफ्ते का एवरेज वॉल्यूम 67,000 शेयरों का था. टर्नओवर 59.86 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (m-cap) 28,302.26 करोड़ रुपये था. PI इंडस्ट्रीज ने बताया कि Q2 FY27 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) 70 परसेंट की गिरावट आई है और यह 122.2 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 409.3 करोड़ रुपये था.

रेवेन्‍यू में भी भारी नुकसान

कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू, FY27 की दूसरी तिमाही में YoY 9 परसेंट घटकर 1,701.8 करोड़ रुपये रह गया, जो FY26 की दूसरी तिमाही में 1,872.3 करोड़ रुपये था. तिमाही के दौरान ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी कमजोर रही. इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई (EBITDA) साल-दर-साल 57 परसेंट घटकर 236.2 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले 543.4 करोड़ रुपये थी.

Advertisement

एबिटा में भी भारी गिरावट

EBITDA मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही के 29 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हो गया. FY27 के Q2 में कंपनी का ग्रॉस मार्जिन घटकर 49 परसेंट रह गया. एग्रोकेमिकल (एग्केम) एक्सपोर्ट में YoY लगभग 18 परसेंट की गिरावट आई. सितंबर 2026 तक, प्रमोटर्स के पास PI इंडस्ट्रीज में 46.09 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों का प्रदर्शन

पीआई इंडस्‍ट्रीज के शेयर एक महीने के दौरान 18.38 फीसदी गिर चुके हैं. छह महीने के दौरान इस शेयर में 40 फीसदी की गिरावट आई है. वहीं एक साल के दौरान यह शेयर 50 फीसदी से ज्‍यादा गिरा है, जिसका मतलब है कि एक साल में इसके शेयरों की वैल्‍यू करीब आधी हो चुकी है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----