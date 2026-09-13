BRICS के दूसरे दिन PM मोदी और दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, फिलीपींस और कजाकिस्तान के शीर्ष नेताओं की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंट मार्कोस जूनियर और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं कीं. उनकी इन बैठकों में व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया.

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पीएम मोदी ने रविवार को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा समेत कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ भी बैठकें कीं. जानकारी के मुताबिक, इन बैठकों में निवेश, रक्षा, व्यापार और आपसी संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया.

सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच बैठक में रणनीतिक साझेदारी और सभी पहलुओं की समीक्षा की गई. माइनिंग और ज़रूरी मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा की गई.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई मुद्दों पर विचार किया. साथ ही, बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय बनाए रखने पर भी सहमति जताई.

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MEA ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीतों के सफल स्थानांतरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका को 'इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' में शामिल होने पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया." पीएम मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंट मार्कोस जूनियर के साथ अपनी बैठक में आर्थिक संबंधों, टेक्नोलॉजी, व्यापार, अंतरिक्ष और इनोवेशन में सहयोग पर चर्चा की.

इस संबंध में पीएम मोदी ने X पर पोस्ट किया, "हमने भारत-आसियान संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की." प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता को शानदार बताया है. दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और भारत-मिस्र की दोस्ती पर चर्ता की.

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव के साथ अपनी चर्चा को पीएम मोदी ने सार्थक बताया. उन्होंने कहा कि भारत-कज़ाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को "नई गति" देने के बारे में बहुत ही अच्छी चर्चा हुई.

बुरुंडी के राष्ट्रपति न्दायिशिमिये को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने बधाई दी. विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने में भारत की भूमिका पर बात की. साथ ही, दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-अफ्रीकी संघ साझेदारी ग्लोबल साउथ के भीतर सहयोग का एक मुख्य स्तंभ है.

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पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की इबोला के प्रकोप से सफलतापूर्वक निपटने के लिए सराहना की. प्रधानमंत्री और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति शेट्टिमा ने व्यापार, बिजली, स्वच्छ ऊर्जा, उर्वरक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ अपनी बातचीत पर मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया कई क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने और युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपो ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की.

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