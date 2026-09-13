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महाराष्ट्र में ब्रेकफास्ट मीटिंग में अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे, 30 मिनट चली बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से उनकी हालिया लंदन यात्रा के बारे में पूछा, जहां उन्हें 'कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप एंड स्टेट्समैनशिप अवार्ड' मिला था. यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली.

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महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से की मुलाकात (File Photo- ITG)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से की मुलाकात (File Photo- ITG)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सह्याद्रि गेस्ट हाउस में मुलाकात की. बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने नाश्ते के दौरान मुलाकात की और यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना नेता से उनकी हालिया लंदन यात्रा के बारे में भी पूछा, जहां उन्हें 'कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप एंड स्टेट्समैनशिप अवार्ड' मिला था.

केंद्रीय गृह मंत्री दिन में पहले मुंबई पहुंचे थे ताकि एशियाटिक सोसाइटी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर सकें. इसके अलावा, उन्हें जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होना था. एकनाथ शिंदे और अमित शाह एक ही गाड़ी से एशियाटिक सोसाइटी गए.

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यह भी पढ़ें: '15 साल में घर बसाया, फिर बेघर मत होने दो...', धमकियों के बीच कश्मीरी पंडितों ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी

बता दें, यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा है और एक्टिविस्ट मनोज जारांगे ने 19 सितंबर से मुंबई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है.

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शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, महायुति सरकार में बीजेपी की एक प्रमुख सहयोगी है.

इस बीच, अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 2029 से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही.

उन्होंने बताया कि कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है. उन्हें भरोसा है कि 2029 से पहले NDA के सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा. यूसीसी के तहत शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से अलग एक समान व्यक्तिगत कानून की व्यवस्था की जाती है.

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