Afghanistan vs India 1st T20 Live Score: ईशान किशन के जबरदस्त थ्रो ने भारत को दिलाई सफलता, अफगानिस्तान ने गंवाया दूसरा विकेट

Afghanistan vs India 1st T20 Live Score: भारत की राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच फ्रेंडशिप कप 2026 के तहत जबरदस्त टक्कर शुरू होने वाली है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला है.

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इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों पर भारत को हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि जिम्बाब्वे में टीम ने थोड़ी लय वापस पाई. ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ टीम जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. टीम इंडिया की कमान धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के हाथों में है, जबकि युवा सनसनी तिलक वर्मा उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे.

जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर की तिकड़ी विरोधी बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरने के लिए तैयार है. ज़िम्बाब्वे दौरे से बाहर रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन और जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की टीम में दमदार वापसी हुई है.

सबकी नजरें 15 वर्षीय सुपर-टैलेंट वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचने वाले वैभव ने पिछले दौरे पर 49 गेंदों में 81 रन ठोक कर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब अपने नाम किया था.

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बदला लेना चाहेगी अफगानिस्तान की टीम

जून में भारत के हाथों टेस्ट और वनडे सीरीज गंवाने के बाद अफगानिस्तान की टीम इस टी20 सीरीज में हर हाल में अपनी किस्मत बदलना चाहेगी. इब्राहिम जादरान फुल-टाइम टी20 कप्तान के तौर पर अपनी पहली बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हैं. वहीं, चोट से उबरकर तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक की टीम में वापसी हुई है.

राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, नूर अहमद, मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब जैसे दिग्गज भारतीय पिचों के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं और किसी भी पल मैच का रुख पलट सकते हैं.

भारत का रहा है दबदबा

टी20 इतिहास में भारत ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से राज किया है. दोनों के बीच खेले गए 9 मुकाबलों में से 8 में भारत ने जीत का परचम लहराया है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा. अफगानिस्तान को अब भी भारत के खिलाफ अपनी पहली टी20 जीत की तलाश है.

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, डारविश रसूली, अजमातुल्लाह ओमरजई, गुलबदिन नईब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.

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सीरीज के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.

सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान, सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई, नवीन-उल-हक.

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