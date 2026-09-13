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IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी आखिर क्यों हुए प्लेइंग इलेवन से बाहर? टूटा फैन्स का दिल, सेलेक्शन पॉलिसी पर उठाए सवाल

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बड़ी तादाद में फैन्स वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखने पहुंचे थे. लेकिन पहले टी20 में 'बिहार के लाल' को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला है, जिससे फैन्स निराश हैं.

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वैभव को क्यों नहीं मिला मौका. (PHOTO: PTI)
वैभव को क्यों नहीं मिला मौका. (PHOTO: PTI)

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी-20 मुकाबला शुरू हो चुका है. लेकिन टॉस के समय भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक ऐसी खबर दी जिसने फैन्स का दिल तोड़ दिया.

स्टेडियम फैन्स से खचाखच भरा था और हर कोई बस वैभव सूर्यवंशी का नाम चिल्ला रहा था. लेकिन जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर प्लेइंग-11 का ऐलान किया तो फैन्स का दिल पूरी तरह टूट गया. 15 साल का यह नया सितारा टीम में शामिल ही नहीं था.

अब सवाल यह उठता है कि क्या वैभव की कोई गलती थी? उन्हें क्यों बाहर बैठना पड़ा? और अगर वैभव की कोई गलती नहीं तो फिर वह बाहर क्यों हैं? दरअसल, वैभव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिसकी सजा उन्हें मिली हो. असली वजह टीम का कॉम्बिनेशन और कड़ा कॉम्पटीशन है.

सैमसन और अभिषेक पर भरोसा

टीम प्रबंधन ने इस मैच के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की वर्ल्ड कप जिताने वाली पुरानी जोड़ी पर वापस भरोसा जताया है. तीसरे नंबर पर ईशान किशन को बरकरार रखा गया है. ऐसे में टॉप-ऑर्डर में वैभव के लिए जगह ही नहीं बन पाई.

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नए टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने घरेलू पिच पर अनुभव को तरजीह दी और वैभव को डगआउट में बिठाने का फैसला लिया. जबकि कई फैन्स का मानना है कि अफगानिस्तान जैसी सीरीज में नए और युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था.

भारत की सरजमीं पर डेब्यू का बढ़ा इंतजार

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर लिख रहे हैं कि वैभव की हाइप और उनकी काबिलियत को दबाने के बजाय उन्हें खुलकर खेलने देना चाहिए था. स्टेडियम आए हजारों दर्शक सिर्फ वैभव के बल्ले का तूफान देखने आए थे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

वैभव को भारत की सरजमीं पर अपने इंटरनेशनल डेब्यू के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. लेकिन इतना तय है कि इस युवा स्टार की प्रतिभा को ज्यादा दिनों तक बेंच पर बिठाकर नहीं रखा जा सकता.

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